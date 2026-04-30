El papa León XIV se pronunció sobre la reciente escalada de violencia en el suroccidente de Colombia y manifestó su “dolor y preocupación” por los atentados ocurridos en el Cauca y otras zonas cercanas, donde en los últimos días se reportaron muertos, heridos y múltiples acciones armadas. El pontífice también envió un mensaje de cercanía a las víctimas y pidió abandonar la violencia para avanzar decididamente por el camino de la paz. Durante su mensaje, el sumo pontífice lamentó las pérdidas humanas registradas en la región y expresó solidaridad con quienes sufren las consecuencias del conflicto. “Con dolor y preocupación, he tenido noticia de la trágica situación de violencia”, señaló en referencia a los hechos recientes. Además, agregó que acompaña en la oración a las víctimas, sus familias y las comunidades golpeadas por los ataques. León XIV también hizo una exhortación pública a los actores armados para que cesen las ofensivas y renuncien al uso de la fuerza. En ese sentido, pidió “rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz”, en un mensaje centrado en la reconciliación y la protección de la población civil. Los reportes conocidos indican que en menos de 72 horas se registraron decenas de acciones violentas en el suroccidente del país, especialmente en municipios del Cauca. Uno de los episodios más graves ocurrió en Cajibío, donde una explosión en plena vía pública dejó numerosas víctimas entre civiles que transitaban por la zona. También se reportaron hechos violentos en corredores estratégicos y sectores rurales de la región, según informaron medios locales. Organizaciones sociales y observadores de derechos humanos advirtieron que la intensidad de los ataques refleja un deterioro de la seguridad en varios territorios. Además, remarcaron que existían alertas previas sobre riesgos para comunidades campesinas, líderes sociales y viajeros en zonas afectadas por presencia de grupos armados ilegales.