El intendente de Montevideo, Mario Bergara, explicó que la estrategia busca prevenir la violencia promoviendo tolerancia y diálogo en lugar de “una lógica de mayor violencia”. “En estos lugares queda claro que hay una correlación entre la criminalidad en términos de homicidios con violencia intrafamiliar, con abuso y violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Todas esas son cuestiones que interactúan, que se retroalimentan y que nosotros tenemos que cortar un círculo vicioso”, afirmó Bergara. La Intendencia tendrá un rol operativo clave en la generación y mejora de espacios públicos —calles, veredas e iluminación— que contribuyan a la convivencia y al bienestar. Bergara enfatizó la necesidad de coordinación entre los ministerios nacionales y los gobiernos departamentales y municipales para desplegar los servicios requeridos en las zonas intervenidas. El intendente de Canelones, Francisco Legnani, confirmó que en su departamento el foco será el barrio Corfrisa de Las Piedras. Legnani sostuvo que la intervención exige “un esfuerzo mancomunado y con recursos del gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal” y valoró el rol de los alcaldes por su “conocimiento de territorio”. La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, señaló que las acciones combinadas pretenden “disminuir la violencia y mejorar la convivencia”, con énfasis en el mejoramiento del espacio público, intervenciones en la vivienda y la participación comunitaria como elemento central. Según las autoridades, se seleccionaron 21 zonas en cinco departamentos por su elevada incidencia de violencia y vulnerabilidades sociohabitacionales. Cerro Norte será la primera zona donde comiencen las acciones en abril. El programa se financiará inicialmente con recursos del gobierno nacional, aunque las intendencias y municipios asumirán costos asociados y contribuirán al despliegue. Más Barrio combina obras físicas —iluminación, veredas, espacios públicos— con medidas sociales y de seguridad. El enfoque promueve la presencia coordinada de distintos organismos del Estado y la articulación con organizaciones y actores locales para generar respuestas sostenibles que articulen prevención, contención y oportunidades para la población. El inicio en Cerro Norte marcará la fase piloto del programa. Las autoridades anunciaron que continuarán la implementación en las restantes zonas seleccionadas según la evaluación de resultados y la disponibilidad de recursos, con un seguimiento cercano desde los tres niveles de gobierno y la participación comunitaria como eje de legitimidad y efectividad.