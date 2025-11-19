El Papa León XIV afirmó este martes que “por supuesto” que quiere viajar a América Latina y citó su deseo de visitar la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, así como Uruguay, Argentina y Perú.

Al responder a los periodistas a su salida de su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice estadounidense explicó que en este año del Jubileo cada día hay actividades, pero que el año que viene ya irán programando poco a poco los viajes y exclamó que “por supuesto” le gustaría volver a América Latina.

Conoce en profundidad sus deseos y prepárate para ser parte de su gira religiosa.

¿Qué dijo el Papa León XIV sobre su visita a América Latina?

“Yo encantado de viajar” , dijo el Papa León, para agregar que le gustaría visitar Fátima y Guadalupe en México, mientras que desveló que Uruguay Argentina también están “pendientes” y que a Perú “por su puesto”.

Por los ambientes vaticanos se comenta la posibilidad de un viaje a varios países africanos, pero sin que haya alguna oficialidad.

Robert Prevost no ocultó en otras ocasiones sus ganas de regresar a Perú, país del que tiene la nacionalidad y donde pasó más de 40 años entre misionero y después como obispo de Ciclayo.

¿Cuándo visitará el papa León XIV?

Por el momento no hay ningún viaje confirmado del pontífice y la única visita internacional hasta ahora confirmada es la que emprenderá el próximo 27 de noviembre y hasta el 2 de diciembre a Turquía y Líbano, dos países que su predecesor Francisco quería haber visitado.

