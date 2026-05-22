El papa León XIV visitará Uruguay en noviembre, según confirmó la Iglesia Católica de Montevideo. Los primeros rumores sobre este viaje del pontífice a Uruguay comenzaron ni bien asumió la Santa Sede, en mayo de 2025.

El intendente de Florida, Carlos Enciso aseguró que León visitará Uruguay e incluso su departamento. El ex embajador de Uruguay en Argentina lo anunció a través de sus redes sociales. Aseguró que desde el Vaticano le confirmaron la llegada del pontífice.

Esta será la primera visita de un papa desde 1987, cuando llegó al país Juan Pablo II.

León XIV se reunió con el presidente Yamandú Orsi en octubre del año pasado, en el marco de la gira europea del mandatario y en la que le extendió la invitación para que emprenda el viaje al país, retomando la agenda que tenía prevista su antecesor, Francisco.

En esa ocasión, Orsi dijo que iba a poner en agenda además “el tema de la paz”, refiriéndose al conflicto escenario global en el marco de la escalada que derivó en la guerra actual en Medio Oriente entre EEUU, Israel e Irán.

El pontífice ya había anticipado el año pasado su deseo de viajar a América Latina, tras regresar de su primer viaje internacional por Líbano y Turquía.