La reunión se llevará a cabo en julio y ya se preparan los temas que estarán sobre la mesa (Fuente: EFE).

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El presidente Gustavo Petro volverá a reunirse con Papa León XIV en medio de un escenario político clave para Colombia. La visita oficial al Vaticano fue confirmada por la Presidencia y marcará el segundo encuentro entre ambos líderes, luego de la audiencia que sostuvieron semanas atrás en Roma. El viaje del mandatario colombiano se realizará el próximo 2 de julio y estaría acompañado por parte de su gabinete.

La confirmación llegó a través de Andrés Hernández, coordinador de comunicaciones de la Casa de Nariño, quien explicó que la invitación fue enviada directamente por el sumo pontífice. Aunque todavía no se conoce la agenda definitiva, desde el Gobierno nacional ya avanzan conversaciones con el equipo diplomático del Vaticano para definir los asuntos prioritarios del encuentro.

¿Cuándo será la reunión entre Gustavo Petro y el papa León XIV?

El encuentro oficial entre el presidente colombiano y el papa León XIV quedó programado para el 2 de julio en la Ciudad del Vaticano. Se tratará de una visita de Estado que tendrá lugar en un momento políticamente determinante para el país, teniendo en cuenta que para esa fecha Colombia ya conocerá quién será el presidente que reemplazará a Petro a partir del 7 de agosto.

La reunión también se convierte en uno de los últimos movimientos internacionales más relevantes del actual mandatario antes de finalizar su periodo presidencial.

Gustavo Petro se reunirá por segunda vez con el papa León XIV en el Vaticano. Riccardo Antimiani

¿Qué temas hablarán Gustavo Petro y el papa León XIV en el Vaticano?

Aunque la agenda definitiva todavía no ha sido revelada, desde el entorno presidencial señalaron que se discutirán asuntos relacionados con la paz, la seguridad y las problemáticas sociales que enfrenta Colombia y América Latina.

En el encuentro anterior entre ambos líderes, realizado en mayo, el Vaticano informó que las conversaciones giraron alrededor de la cooperación entre la Iglesia y el Estado para fortalecer los procesos de paz. También se abordaron temas sensibles como la migración, el cambio climático y los retos de seguridad que afectan a distintos países de la región.

La nueva cita diplomática podría profundizar esos diálogos y abrir espacios de cooperación internacional en temas humanitarios y ambientales.

¿Por qué la visita de Petro al Vaticano genera expectativa en Colombia?

La reunión ha despertado interés político y diplomático porque se produce en la recta final del Gobierno Petro y en medio de debates nacionales sobre la implementación de la paz total, las reformas sociales y el panorama electoral colombiano.

Además, el papa León XIV ha mostrado interés por América Latina desde el inicio de su pontificado, especialmente por los temas relacionados con el medioambiente, las comunidades vulnerables y la reconciliación social.

Durante su visita anterior a Roma, Petro invitó al pontífice a conocer Colombia, específicamente la ciudad de Santa Marta y la Serranía de Chiribiquete, uno de los lugares naturales y culturales más importantes del país. El mandatario destacó la riqueza ambiental y ancestral de esa zona, considerada patrimonio de la humanidad por la Unesco.