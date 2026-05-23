Los trabajadores que cotizan simultáneamente en FOVISSSTE e Infonavit ya pueden acceder a un financiamiento de hasta 1 millón 533 mil pesos mediante el esquema Crédito FOVISSSTE-INFONAVIT Individual. El programa está dirigido incluso a personas solteras que buscan comprar vivienda con mejores condiciones de pago.

Este modelo de crédito hipotecario permite sumar la capacidad de crédito de ambas instituciones para aumentar el monto del financiamiento. El trámite no requiere sorteos ni convocatorias y contempla tasas de interés de entre 4 y 6 por ciento, inferiores a muchas opciones bancarias tradicionales.

Créditos hipotecarios: el Crédito FOVISSSTE-INFONAVIT Individual

Así funciona el crédito millonario para trabajadores solteros

El Crédito FOVISSSTE-INFONAVIT Individual está diseñado para personas derechohabientes que cotizan de manera simultánea en ambas instituciones.

El objetivo es ampliar la capacidad de compra de vivienda mediante un esquema conjunto de financiamiento.

Entre los principales beneficios del programa destacan:

Financiamiento de hasta 1,533,474 pesos más saldo de Subcuenta de Vivienda

Tasas de interés de entre 4% y 6%

Pagos anticipados sin penalización

Hasta 30 años para liquidar el crédito

Seguro por defunción e incapacidad permanente

Prórroga de hasta 12 meses en caso de desempleo

Apoyo del FOVISSSTE para gastos notariales e inscripción

El esquema también contempla que el 100 por ciento del saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda se utilice como primer pago para reducir la deuda. Posteriormente, las aportaciones bimestrales ayudan a amortizar el crédito de manera automática.

Fuente: EFE José Méndez

Los requisitos y pasos para obtener el financiamiento

Para acceder al crédito, las personas interesadas deben ser trabajadores activos y cotizar tanto en FOVISSSTE como en Infonavit. También necesitan contar con al menos 18 meses de aportaciones en la Subcuenta de Vivienda y no haber ejercido antes un crédito FOVISSSTE.

Los requisitos principales son:

Tener precalificación vigente del Infonavit

Presentar el último recibo de nómina

No estar en proceso de pensión por invalidez o incapacidad

Realizar la solicitud formal ante Infonavit

Integrar expediente en una SOFOM o entidad financiera autorizada

El trámite inicia directamente en una entidad financiera o SOFOM autorizada, donde se registra la solicitud. Posteriormente, la persona debe completar la precalificación en Infonavit y reunir la documentación correspondiente.

El solicitante podrá elegir notaría y formalizar la firma de la escritura para liberar el financiamiento. El programa busca facilitar el acceso a vivienda para trabajadores que antes no podían alcanzar montos elevados de crédito de manera individual.