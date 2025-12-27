Suspensión o cancelación de la licencia de conducir (hasta por tres años en Edomex).

En el marco de las fiestas decembrinas y ante el incremento de reuniones y celebraciones por el 31 de diciembre, autoridades de la CDMX reforzaron los operativos del programa Conduce sin Alcohol, conocido popularmente como Alcoholímetro, con el objetivo de reducir accidentes viales y salvar vidas.

La Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica y el Gobierno de la Ciudad de México advirtieron que manejar bajo los efectos del alcohol no solo representa un riesgo grave para quien conduce, sino también para peatones y otros automovilistas, por lo que las sanciones continúan siendo severas e inconmutables.

En caso de que el conductor sobrepase el límite permitido de alcohol en la sangre debe ser remitido al Ministerio Público competente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Pero, ¿cuál es el límite permitido? El Reglamento de Tránsito vigente en la Ciudad de México, en su artículo 50, establece de manera textual que “queda prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro”.

En el caso de transporte público, escolar, de carga o vehículos de emergencia, la norma es aún más estricta: “no deben presentar ninguna cantidad de alcohol en la sangre o en aire espirado”.

Multas y sanciones en la Ciudad de México

El programa Conduce sin Alcohol tiene como finalidad directa disminuir los accidentes de tránsito relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. De acuerdo con la autoridad capitalina, “se sancionará a las personas que incumplan con el reglamento, con arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas”.

El Reglamento de Tránsito Metropolitano, en su Artículo 100, señala que la sanción incluye el “retiro del vehículo y multa y 20 a 36 horas de arresto”, medidas que se aplican en las 16 alcaldías de la CDMX mediante operativos permanentes del Alcoholímetro y el Juzgado Cívico Móvil.

Multas y sanciones en el Estado de México

En el Estado de México, particularmente en municipios de la Zona Metropolitana como Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán, el Reglamento de Tránsito Metropolitano también fija el mismo límite de alcohol permitido: “ninguna persona puede conducir vehículos por la vía pública si tiene una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire expirado superior a 0.4 miligramos por litro”.

Sin embargo, las consecuencias pueden ser más severas. El documento establece que “el incumplimiento a esta obligación ocasiona la suspensión de la licencia por tres años”, además de que los conductores serán presentados ante el “Juez Calificador o Autoridad Municipal competente”.

Multas por conducir borracho

Asimismo, el Artículo 38 indica que los automovilistas están obligados a someterse a pruebas de alcoholemia y que “en caso de que el conductor sobrepase el límite permitido de alcohol en la sangre debe ser remitido al Ministerio Público competente”, procedimiento que sirve como base para la cancelación de la licencia de conducir.

Posibles sanciones por conducir en estado de ebriedad

Arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas

Retiro del vehículo al corralón

Multas económicas

Suspensión o cancelación de la licencia de conducir (hasta por tres años en Edomex)

Remisión ante Juez Cívico o Ministerio Público

Las autoridades reiteran el llamado: si tomas, no manejes. Usar transporte público, taxi o apps de movilidad puede marcar la diferencia entre una celebración segura y una tragedia evitable.