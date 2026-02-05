Durante más de seis minutos, el cielo protagonizará un fenómeno extraordinario y poco común en la historia humana: el día se oscurecerá por completo. El 2 de agosto de 2027, la Luna se interpondrá de manera exacta entre la Tierra y el Sol, dando lugar al eclipse solar total más largo del siglo XXI. Se trata de un evento excepcional que, de acuerdo con los cálculos astronómicos actuales, no volverá a repetirse en más de cien años. Los expertos confirmaron que el eclipse ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y que, en determinados puntos del planeta, la fase de totalidad superará los seis minutos. Esa duración lo convierte en un caso extraordinario, ya que la mayoría de los eclipses solares totales apenas alcanzan entre dos y tres minutos de oscuridad completa. Por este motivo, el evento ya fue catalogado como el eclipse total más largo del siglo XXI. El último fenómeno comparable tuvo lugar en 1991 y, de acuerdo con las proyecciones actuales, no se espera otro con características similares hasta bien entrado el próximo siglo. El carácter excepcional del eclipse de 2027 se explica por una alineación astronómica poco frecuente. Ese día, la Tierra se encontrará cerca de su punto más alejado del Sol, lo que hace que nuestra estrella se vea ligeramente más pequeña desde el planeta. Al mismo tiempo, la Luna estará muy próxima a la Tierra, aumentando su tamaño aparente en el cielo. Esa diferencia permitirá que el satélite cubra por completo al Sol durante más tiempo del habitual. A esto se suma un tercer factor decisivo: la sombra lunar atravesará regiones cercanas al ecuador terrestre, una geometría que prolonga la duración de la oscuridad total como ocurre en contadas ocasiones a lo largo de los siglos. La franja de totalidad será extensa y recorrerá más de 15.000 kilómetros. La sombra de la Luna avanzará desde el océano Atlántico hacia Europa, el norte de África, Oriente Medio y partes de Asia. Entre los países desde los que se podrá observar el eclipse solar total se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Uno de los puntos más privilegiados será Luxor, en Egipto, donde la totalidad alcanzará su máxima duración y las condiciones climáticas suelen ser favorables para la observación. Los especialistas remarcan que la observación segura es fundamental. Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la visión. La recomendación es utilizar gafas certificadas para eclipses que cumplan con la norma ISO 12312-2, así como filtros solares homologados en telescopios o binoculares. Solo durante la fase de totalidad —y únicamente si el observador se encuentra dentro de la franja de eclipse total— será seguro mirar el fenómeno a simple vista. Para quienes no puedan desplazarse a las zonas privilegiadas, agencias espaciales y plataformas científicas ya anticiparon que ofrecerán transmisiones en vivo del evento.