Mucha atención usuarios bancarios y todos los tarjetahabientes que tienen planeado realizar trámites bancarios en los próximos días, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), acaba de confirmar el día inhábil para el próximo lunes 16 de marzo, obligando a los bancos a cerrar sus sucursales obligando a la ciudadanía a operar solo por cajeros y banca online. “Recuerda: el próximo lunes 16 de marzo los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la CNBV suspenderán operaciones al público”, indicó la autoridad y hizo un llamado a los tarjetahabientes habituados a ir a las sucursales bancarias a tomar recaudos: “Toma precauciones y realiza tus trámites con anticipación”. La noticia del cierre de bancos de este 16 de marzo ya había sido notificada y publicada en el Documento Oficial de la Federación, DOF, por la CNBV en diciembre del 2025 con el calendario completo del cierre de bancos para el 2026. Según este documento, el cierre de todos los bancos y entidades financieras se llevará a cabo el lunes 16 de marzo, debido a la Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez que tiene fecha 21 de marzo, la cual fue pasada para este lunes. Presta mucha atención a tu banco pues este fin de semana estarán cerrados por 72 horas, siendo sábado, domingo y lunes inhábiles para muchos de ellos. Consulta con tu banco si tendrá un horario especial o atenderá de forma preferencial en contraposición a lo decretado por la CNBV. Ten en cuenta que el único banco que se distingue por abrir los 365 días del año es el Banco Azteca. Sus sucursales suelen abrir de lunes a lunes sin adherirse al calendario bancario sugerido por la CNBV. De acuerdo al artículo 3 de las Disposiciones del Calendario Bancario de la CNBV, entidades financieras como el Banco Azteca, “podrán hacerlo sin necesidad de autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siempre que le presenten un aviso en el que señalen las plazas o localidades del país que contarán con instalaciones abiertas y el tipo de operaciones que pretendan realizar”.