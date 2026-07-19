Se despiden las canas para siempre: la combinación natural libre de tinturas y químicos para eliminarlas

Con el paso de los años, el cabello registra diferentes cambios naturales, y uno de los más notorios es la aparición de canas. Mientras algunas personas optan por lucirlas con naturalidad, otras prefieren conservar un tono oscuro, ya sea negro o castaño, aunque lograrlo de forma práctica y económica no siempre resulta sencillo.

Las canas aparecen cuando los folículos pilosos disminuyen o dejan de producir melanina, el pigmento responsable del color del cabello. Aunque este proceso es completamente natural, muchas personas buscan alternativas para cubrirlas sin recurrir constantemente a tintes tradicionales, que suelen implicar un mayor gasto, requieren mantenimiento frecuente y, en algunos casos, pueden afectar la salud de la fibra capilar.

Se despiden las canas para siempre: la combinación natural libre de tinturas y químicos para eliminarlas Shutterstock

Frente a esta necesidad, en Walmart se comercializa un champú con efecto colorante que promete facilitar el proceso . Se trata de un producto diseñado para cubrir las canas en pocos minutos, devolviendo al cabello un tono negro o castaño uniforme con un acabado similar al de una coloración profesional.

El champú de Walmart que promete cubrir las canas

Quienes buscan recuperar un cabello oscuro, inspirado en estilos como los de Merlina o Morticia, pueden encontrar una alternativa en el SGACAI Champú para teñir el cabello, disponible en algunas sucursales y plataformas de Walmart.

El producto suele venderse por un precio que oscila entre 150 y 200 pesos, una cifra menor al costo de una coloración realizada en un salón de belleza. Además, está disponible en diferentes tonos, entre ellos:

Negro

Castaño

Castaño claro

Su aplicación es sencilla: basta con utilizarlo como un champú convencional, dejarlo actuar durante el tiempo recomendado por el fabricante y enjuagar.

Según la descripción del producto, el color se fija rápidamente, ayudando a cubrir las canas y proporcionando un acabado uniforme y brillante sin necesidad de procedimientos complejos.

Ingredientes y beneficios para el cabello

Además de aportar color, este champú incorpora extractos de origen natural, entre ellos Fo-Ti, ginseng, sésamo negro y reishi, ingredientes que suelen utilizarse en productos para el cuidado capilar por sus propiedades nutritivas y fortalecedoras.

De acuerdo con el fabricante, su fórmula no contiene amoníaco, parabenos ni sulfatos (SLS), por lo que está diseñada para ser más suave con el cuero cabelludo.

Asimismo, asegura ofrecer un color de larga duración y resistencia a los lavados, contribuyendo a mantener el cabello con una apariencia uniforme durante más tiempo.