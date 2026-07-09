En esta noticia Estrategias para minimizar el impacto ambiental del champú

Conforme a la alerta sanitaria emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se ha identificado un riesgo asociado al Shampoo Totale perteneciente a la marca Tec Italy, que opera bajo Henkel Capital, debido a la presencia de la bacteria Klebsiella oxytoca. Dicha bacteria puede causar infecciones en diversas áreas como la piel, los ojos y la nasal.

Para verificar si se ha adquirido el champú contaminado, es imperativo consultar el número de lote. En esta ocasión, el lote en cuestión es el 1G27542266, el cual se encuentra claramente impreso en el lateral de la botella. El producto está disponible en una botella de plástico de color verde con capacidad de un litro.

Exigen retiro urgente de champú más comprado del mercado por estar contaminado y ser mortal para la salud (foto: archivo).

Estrategias para minimizar el impacto ambiental del champú

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los usuarios con el fin de mitigar los efectos del champú contaminado, en caso de haber adquirido alguna de las unidades discontinuadas. A continuación, se detallan las sugerencias:

Suspender su uso : Aquellos que posean un producto del lote afectado deben cesar su utilización de manera inmediata.

Asistir a un médico: En caso de experimentar algún síntoma o reacción adversa, se recomienda buscar atención médica sin demora.

La contaminación fue identificada mediante un análisis microbiológico interno realizado por Henkel Capital, tras recibir un reporte sobre un shampoo con un olor fétido. Aunque no se han documentado casos de personas afectadas, la empresa ha implementado medidas preventivas. El lote fue distribuido en varios estados de México, aunque no se especificaron cuáles y también pudo haber sido comercializado al por menor.