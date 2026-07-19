qué significa cartel con una cruz negra sobre fondo amarillo

Las señales de tránsito tienen como objetivo advertir a los conductores sobre condiciones que podrían representar un riesgo en el camino. Aunque muchas personas identifican los señalamientos más comunes, existen algunos cuya función suele generar dudas, especialmente cuando se encuentran en carreteras o zonas con menor flujo vehicular.

Una de ellas es el rombo amarillo con una cruz negra, una señal preventiva utilizada en México para alertar sobre la proximidad de un cruce de caminos o una intersección. Su presencia permite que los automovilistas anticipen la maniobra y adopten una conducción más segura antes de llegar al punto donde convergen dos o más vialidades.

Qué significa la señal de tránsito de una cruz negra sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: Shutterstock

Este señalamiento forma parte de la Norma Oficial Mexicana NOM-034 SCT2/SEDATU-2022, que regula la señalización y los dispositivos de seguridad vial en carreteras y vialidades del país.

¿Qué significa la señal de un rombo amarillo con una cruz negra?

La señal preventiva con una cruz negra sobre un rombo amarillo indica que más adelante existe una intersección o cruce de caminos, donde otra vía se incorpora o atraviesa la carretera por la que circula el conductor.

Su finalidad es advertir con suficiente anticipación para que el automovilista:

Reduzca la velocidad Incremente su atención Esté preparado para reaccionar ante la posible presencia de otros vehículos, motociclistas, ciclistas o peatones

A diferencia de las señales reglamentarias, este rombo amarillo no establece una prohibición ni una obligación específica. Su función es únicamente preventiva y busca que el conductor adapte su forma de conducir antes de ingresar a una zona donde aumenta el riesgo de accidentes.

¿Qué hacer si me cruzo con la señal del rombo amarillo con cruz negra?

Cuando aparece este señalamiento, las autoridades de seguridad vial recomiendan extremar las precauciones y anticipar cualquier maniobra que pudiera realizar otro usuario de la vía.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Reducir la velocidad antes de llegar al cruce.

Observar cuidadosamente ambos sentidos de circulación.

Evitar rebasar a otros vehículos cerca de la intersección.

Mantener una distancia adecuada con el vehículo que circula adelante.

Estar preparado para ceder el paso cuando la señalización o las condiciones de la vía así lo indiquen.

Permanecer atento a peatones, ciclistas y motociclistas que puedan cruzar la vialidad.

Estas medidas ayudan a disminuir el riesgo de colisiones laterales, uno de los accidentes más comunes en las intersecciones.

Señales preventivas en México

En México, la señalización vial se clasifica según la función que cumple dentro de la circulación.

Las principales categorías son:

Señales preventivas: advierten sobre condiciones o riesgos que el conductor encontrará más adelante y se distinguen por su fondo amarillo.

Señales restrictivas: establecen prohibiciones, límites o restricciones, generalmente con forma circular y colores rojo y blanco.

Señales informativas: proporcionan orientación sobre destinos, servicios, rutas o distancias.

Señales turísticas y de servicios: indican lugares de interés o asistencia para los usuarios de la vía.

Señales temporales: alertan sobre obras, desvíos o modificaciones provisionales en la circulación.

El rombo amarillo con una cruz negra pertenece al grupo de las señales preventivas porque su objetivo es alertar sobre la proximidad de una intersección y dar al conductor el tiempo suficiente para disminuir la velocidad y conducir con mayor precaución antes de llegar al cruce.