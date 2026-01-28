Con esta actualización, se redefinen los rangos etarios para ingresar al programa y mantener el beneficio.

La Secretaría del Bienestar anunció ajustes en los criterios de acceso a sus programas sociales, una medida que vuelve a poner el foco en la edad como condición clave para recibir apoyos económicos.

El cambio genera dudas entre los beneficiarios actuales y quienes buscan incorporarse, ya que redefine quiénes pueden seguir cobrando la pensión y bajo qué condiciones.

Cambios en los programas del Bienestar: qué pasó con la edad mínima

La Secretaría del Bienestar confirmó una modificación en la edad de acceso a uno de sus programas sociales. El cambio busca ampliar el alcance de los apoyos y ajustar los criterios de elegibilidad.

Con esta actualización, se redefinen los rangos etarios para ingresar al programa y mantener el beneficio. La medida apunta a atender a un sector que quedaba fuera bajo los lineamientos anteriores.

Desde el organismo explicaron que el ajuste forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la red de apoyos sociales. El objetivo es garantizar mayor cobertura y continuidad en los pagos.

Quiénes podrán seguir cobrando la pensión tras la modificación

Las personas que cumplen con los nuevos criterios de edad podrán seguir cobrando la pensión sin interrupciones. El ajuste no afecta a quienes ya forman parte del padrón y mantienen los requisitos vigentes.

Además, se habilita el ingreso de nuevos beneficiarios que antes no alcanzaban la edad mínima. La Secretaría del Bienestar confirmó que los pagos continuarán según el calendario habitual, sin recortes ni suspensiones.

Cómo acceder a los programas del Bienestar: requisitos y recomendaciones clave