El Gobierno de Claudia Sheinbaum realizará durante la segunda semana de abril las transferencias correspondientes a los alumnos inscritos en la Beca Rita Cetina. A través del Banco del Bienestar, la administración nacional entregará durante el transcurso de los próximos días los depósitos de una de las asistencias sociales más conocidas del territorio azteca. Particularmente durante el miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril, los beneficiarios mexicanos que podrán ver acreditado su apoyo serán quienes posean determinados apellidos y cumplan con todos los requisitos. Cabe recordar que el esquema de dispersión de recursos se organiza por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro específica del mes según la primera letra con la que comience su apellido. Según el calendario de pagos que publicó el Banco del Bienestar, los habitantes que cobrarán durante el miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril son aquellos cuyos apellidos inicien con las siguientes letras: En la lista de Programas del Bienestar que otorga la Secretaría del Bienestar a los sectores de la población más vulnerables figura sin dudas la Beca Rita Cetina, un apoyo de carácter universal que se encuentra dirigido a alumnos de primaria y secundaria en escuelas públicas. Con el objetivo de evitar la deserción escolar, el Gobierno lleva a cabo la entrega de un monto de dinero bimestral que permite a los jóvenes hacer frente a los distintos gastos que se les presenten. Concretamente, los alumnos de secundaria reciben un pago de 1,900 pesos, con incrementos por más integrantes. En el caso de los alumnos de primaria, el apoyo es anual y asciende a un pago único de 2,500 pesos por cada uno de ellos, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales. Para ser considerado elegible y recibir la Beca Rita Cetina, las familias deben cumplir con ciertos requisitos, entre los que se incluyen: