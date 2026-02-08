Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 8 de febrero en nuestro país y en el mundo. 1955: En Jonesboro, EE.UU., nace John Grisham escritor estadounidense de gran éxito conocido por sus thrillers judiciales. (Hace 71 años) 1834: Nace en San Petersburgo, Rusia, Dmitri Ivánovich Mendeléyev, químico ruso, creador en 1869 de una nueva y definitiva Tabla periódica de los elementos. Clasificará y recolocará varios elementos químicos teniendo en cuenta el valor creciente de sus masas atómicas agrupándolos en filas y columnas de modo que todos los elementos de una misma columna presentarán un comportamiento similar a la vez que reservará espacios en blanco para añadir elementos aún no descubiertos y predeciendo las propiedades de esos elementos aún por descubrir. Con esta nueva versión de Mendeléyev se abrirá el camino a los grandes avances experimentados por la química durante el siglo XX. (Hace 192 años) 1828: Nace en Nantes (Francia) Julio Verne, muy prolífico escritor francés considerado el padre de la ciencia ficción, que describirá en sus obras multitud de inventos y logros científicos posteriores a su época. Aunque sus inicios literarios serán difíciles, escribirá obras de enorme éxito. (Hace 198 años) 1820: En Lancaster (EE.UU.) nace el que será general William Sherman, cuya participación en la guerra civil americana le hará célebre. Durante la contienda recibirá elogios por su eficiente utilización de la estrategia militar, así como fuertes críticas por su implacable política de "tierra quemada" que usará continuamente en lo que llamaba "guerra total contra el enemigo". Esa forma de actuar le hará merecer el calificativo de "el primer general moderno". (Hace 206 años) 1921: Muere en Moscú (actual Rusia), Piotr Kropotkin, geógrafo, pensador ruso y padre del anarquismo junto a Bakunin. (Hace 105 años) 1725: Fallece en San Petesburgo el zar Pedro I el Grande. Hijo del zar Alexis y de su esposa Natalia Narishkina. En 1689 protagonizó un golpe de estado que desalojó del poder a su hermanastra Sofía, quien ejercía la regencia y a su hermanastro Iván IV. Le sucederá en el trono su esposa Catalina I. (Hace 301 años) 1587: María Estuardo, la que fuera reina de Escocia es ejecutada en el patíbulo del castillo de Fontheringhay (Inglaterra), acusada de dirigir una conspiración de nobles católicos ingleses contra la reina inglesa Isabel I. (Hace 439 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Dmitri Ivánovich Mendeléyev en 1834, ya que su creación de la Tabla periódica de los elementos en 1869 revolucionó la química, permitiendo clasificar los elementos de manera sistemática y predecir propiedades de elementos aún no descubiertos, lo que sentó las bases para grandes avances científicos en el siglo XX.