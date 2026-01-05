Rememorar los sucesos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 5 de enero .

Estas son las efemérides del 5 de enero

1938: Nace en Roma (Italia) Juan Carlos de Borbón, que será coronado rey de España a la muerte del dictador Franco, en noviembre de 1975 y reinará bajo el nombre de Juan Carlos I. Durante la Transición Española a la democracia, jugará un destacado papel para sacar a su país del rincón de la historia, tras casi cuarenta años de dictadura del régimen franquista.

(Hace 88 años)

1876: En Colonia, Alemania, nace Konrad Adenauer, estadista alemán, primer canciller de la República Federal de Alemania y uno de los llamados "padres de Europa".

(Hace 150 años)

1592: Nace en Lahore (India) Yahan I, que será gran mogol sha, encarcelado por su hijo en 1658 en el fuerte de Agra y constructor del Taj Mahal, mausoleo construido en honor a su consorte favorita. A su muerte, en 1666, será enterrado junto a ella.

(Hace 434 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

2018: En Houston, Texas (EE.UU.), fallece a los 87 años de edad el astronauta John Young. Partició en tres de las fases de la exploración espacial. Estuvo en el proyecto Gemini, que iniciaba la carrera de vuelos orbitales tripulados, a principios de los sesenta y tras el programa Apolo, en los años ochenta se convirtió en el primer capitán del transbordador espacial, que abría la posibilidad de reducir los costes en los viajes espaciales por ser las naves reutilizables.

(Hace 8 años)

1922: A los 47 años de edad, muere de una angina de pecho en las proximidades del archipiélado de las Georgias del Sur el explorador polar británico Ernest Henry Shackleton, mientras realiza una expedición a las regiones poco conocidas de la Antártida situadas en torno a la Tierra de Enderby.

(Hace 104 años)

1903: En Madrid (España) y afectado por una bronconeumonía, fallece Práxedes Mateo Sagasta, político español, presidente del Gobierno en siete ocasiones, durante el período comprendido entre 1870 y 1902. Fue muy afamado por sus habilidades retóricas.

(Hace 123 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Juan Carlos de Borbón en 1938, ya que su papel como rey de España durante la Transición Española fue crucial para llevar al país hacia la democracia tras casi cuatro décadas de dictadura franquista.