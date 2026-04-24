Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 24 de abril. 1904: Nace en Rotterdam (Holanda), el pintor neerlandés, nacionalizado norteamericano, Willem de Kooning, uno de los principales exponentes del expresionismo abstracto. (Hace 122 años) 1880: En Jönköping, Suecia, nace Gideon Sundback, inventor que en 1913 patentará la cremallera moderna, que mejorará a la de 1893 de Whitcomb Judson, con cuya hija se casará. El uso de la cremallera se hará corriente durante la I Guerra Mundial. (Hace 146 años) 1581: Cerca de la localidad de Pouy (hoy Saint Vicent de Paul) en Francia, nace San Vicente de Paúl, sacerdote francés fundador de la Congregación de la Misión, llamada también orden de los vicentianos o de los lazaristas, dedicada a predicar entre los campesinos para mejorar sus condiciones de vida. En 1963 fundará las Hermanas de la Caridad con la ayuda de Santa Luisa de Marillac. Estas Hermanas, fundarán el hospital de París. Durante las guerras religiosas, los vicentianos se dedicarán al cuidado de los heridos. (Hace 445 años) 1967: En los alrededores de Novoorsk (URSS), el cosmonauta soviético Vladimir Komarov se convierte en el primer ser humano que muere en el transcurso de una misión espacial, cuando la nueva nave espacial "Soyuz 1" se enreda en sus paracaídas durante el intento de aterrizaje y cae a plomo a tierra. Había despegado el día anterior. Se le dará sepultura como a un héroe en las murallas del Kremlin. (Hace 59 años) 1731: Fallece en Londres, Daniel Defoe, periodista, poeta y escritor británico, creador de "Robinson Crusoe", obra publicada en 1719 que está basada en parte de la vida del marino Alexander Selkirk, que había sido abandonado en una isla del archipiélago Juan Fernández, frente a las costas de Chile, por discutir con el capitán del galeón "Cinque Ports". En 1722 publicó la novela picaresca "Moll Flanders". (Hace 295 años) 1479: Fallece en Santa María del Campo, provincia de Cuenca (España), Jorge Manrique, caballero y poeta español perteneciente a una familia de noble abolengo castellano. Hijo de don Rodrigo Manrique, a quien dedicó sus "Coplas a la muerte de su padre, el maestre don Rodrigo", la más famosa elegía de la literatura española. También se conservan otros cuarenta y ocho poemas suyos. (Hace 547 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Willem de Kooning en 1904, ya que se le considera uno de los principales exponentes del expresionismo abstracto, un movimiento artístico que revolucionó la pintura en el siglo XX y dejó una huella duradera en la historia del arte.