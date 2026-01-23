Rememorar los sucesos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 23 de enero .

Estas son las efemérides del 23 de enero

1899: Nace en Nueva York (EE.UU.), Humphrey Bogart, actor americano, que ganará el óscar al mejor actor en 1951 por "La Reina de África".

(Hace 127 años)

1832: En París, Francia, viene al mundo Édouard Manet, célebre pintor francés y uno de los iniciadores del impresionismo.

(Hace 194 años)

1783: Nace en Grenoble (Francia) el escritor francés Henri Beyle, que será conocido por su seudónimo de Stendhal y por sus novelas "Rojo y negro" y "La cartuja de Parma".

(Hace 243 años)

1989: Muere en Figueres (España) el artista español Salvador Dalí, destacado pintor surrealista de mundos soñados, donde los objetos se yuxtaponen o deforman en un extraña e irracional manera.

(Hace 37 años)

1931: Fallece en La Haya (Holanda) la bailarina rusa de ballet clásico Anna Pavlova, una de las mejores de todos los tiempos, a causa de una pulmonía. Pocos días antes, el tren en el que viajaba había quedado detenido por un accidente y ella corrió por la nieve, vestida con su camisón, para socorrer a los heridos.

(Hace 95 años)

1893: Muere en Madrid (España), el dramaturgo y poeta español José Zorrilla, autor de "Don Juan Tenorio".

(Hace 133 años)

1883: Muere en París (Francia) Gustave Doré, ilustrador y grabador francés de obras universales como "El Quijote", "La Divina Comedia", "La Biblia"..

(Hace 143 años)

1639: En Lima, Perú, por orden de la Santa Inquisición y tras ser arrestado y salvajemente torturado, se quema en la hoguera por hereje a Francisco Maldonado da Silva, médico chileno de origen portugués, que tras ser toda su vida un cristiano "devoto" se pasó al judaísmo, religión prohibida. Durante la estancia carcelaria, Francisco proclamó en varias ocasiones su amor por el judaísmo, delante de los clérigos enviados por la Inquisición para estudiar su caso, lo que evidentemente no le ayudó en nada.

(Hace 387 años)

La efeméride más importante de este viernes

El evento más importante es el nacimiento de Édouard Manet en 1832, ya que su obra marcó el inicio del impresionismo, un movimiento que transformó la pintura y la percepción del arte en el siglo XIX.