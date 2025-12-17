Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 17 de diciembre.

Estas son las efemérides del 17 de diciembre

1937: En Nueva Orleans, EE.UU., nace John Kennedy Toole, autor de "La conjura de los necios". En 1969 se suicidirá. Tras su muerte, su tenaz madre logrará que ésta peculiar novela sea publicada en 1980, ganando el Premio Pullitzer de ficción al año siguiente.

(Hace 88 años)

1903: En White Oak (Georgia, EE. UU.), nace el novelista estadounidense Erskine Caldwell. En 1932 escribirá "La ruta del tabaco", donde describe a la familia de Jeeter Lester y al año siguiente "La pequeña hacienda de Dios", novelas que le darán la fama. En su obra narrará las míseras condiciones de vida de los braceros, negros y blancos pobres, en la Georgia rural.

(Hace 122 años)

1493: Nace en Zurich (Suiza) Philippus Aureolus Bombast von Hohenheim, que será médico, astrónomo y alquimista suizo, conocido como Paracelso. Su relación con la alquimia, con el saber hermético, con la astronomía, con la búsqueda de la Piedra Filosofal, etc. le hará ganar fama y envidia entre sus colegas. Ejercerá la cirugía tratando de dignificarla, al luchar contra la costumbre extendida de que la cirugía es una actividad marginal relegada a los barberos y que, por tanto, no deben ejercerla los médicos.

(Hace 532 años)

2011: Mientras se encuentra en un tren en uno de sus viajes de inspección por el país, fallece el dictador de Corea del Norte desde 1994 Kim Jong-il, que convirtió a su país en una temida potencia nuclear hermética y empobrecida.

(Hace 14 años)

1987: En Maine, Estados Unidos, fallece la escritora belga, nacionalizada estadounidense, Marguerite Yourcenar. Tal vez su obra más conocida sea "Memorias de Adriano" escrita en 1951, que narra en primera persona la vida y muerte del emperador Adriano.

(Hace 38 años)

1909: En Laeken, Bélgica, fallece Leopoldo II, rey de Bélgica desde 1865. El Estado Libre del Congo fue su posesión particular y amasó una gran fortuna personal manteniendo a su población en condiciones de esclavitud.

(Hace 116 años)

1830: Enfermo y decepcionado por la situación política, fallece, cerca de Santa Marta (Colombia), Simón Bolívar, de 47 años de edad y prócer de la independencia latinoamericana frente al Imperio español.

(Hace 195 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de John Kennedy Toole en 1937, ya que su obra "La conjura de los necios" se convirtió en un clásico de la literatura estadounidense, ganando el Premio Pulitzer tras su publicación póstuma en 1980, gracias a la perseverancia de su madre.