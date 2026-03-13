Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 13 de marzo. 1855: En Bostón, EE.UU., nace Percival Lowell, que será un astrónomo estadounidense conocido por propugnar la existencia de canales en la superficie de Marte, lo que le dará pie a afirmar que son la prueba evidente de que hay vida inteligente en ese planeta. En 1894 fundará y será su director, el Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona. Predecirá el descubrimiento de Plutón, que los astrónomos observarán por primera vez en 1930, 14 años después de su muerte, desde el Observatorio que el mismo Lowell fundó. (Hace 171 años) 1741: Nace en Viena (Austria) el que será emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, José II, que comenzará a reinar junto a su madre en 1765, pero no obtendrá el gobierno efectivo hasta la muerte de ésta en 1780 a la que sucederá como rey de Hungría y de Bohemia. (Hace 285 años) 1881: Alejandro II, Zar regente de Rusia desde 1855, es asesinado con una bomba que estalla en las calles de San Petersburgo. El autor es el grupo "La voluntad del pueblo", fundado dos años antes, que no duda en usar el terror y el asesinato en su intento de barrer de Rusia el zarismo. Los asesinos de Alejandro II serán arrestados y colgados y se perseguirá a los integrantes del grupo hasta su total eliminación. (Hace 145 años) 1808: Fallece en Dinamarca Cristián VII, rey de Dinamarca y Noruega, que ocupa el cargo desde 1766. (Hace 218 años) 1711: Muere en París (Francia) Nicolas Boileau-Despréaux, conocido como Boileau, poeta y crítico francés. (Hace 315 años) El evento más importante es el nacimiento de Percival Lowell en 1855, ya que su trabajo en astronomía y la fundación del Observatorio Lowell llevaron a la predicción del descubrimiento de Plutón, marcando un hito en la exploración del sistema solar y la búsqueda de vida en otros planetas.