En este contexto, el organismo recaudador confirmó que auditará principalmente a los ciudadanos del país que incumplan con la normativa vigente o adopten determinadas conductas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación que implementará mejores prácticas de transparencia durante el corriente año en el marco del establecimiento de condiciones equitativas para los contribuyentes a la hora de invertir y pagar impuestos. Para saber en qué casos el SAT llevará a cabo una revisión de los contribuyentes mexicanos, se aconseja tomar nota de la lista de acciones y las reglas que seguirán a partir de 2026. Una de las últimas publicaciones refiere al proceso de auditorías que se llevarán a cabo en caso de detectar un incumplimiento en el pago de los impuestos. El SAT acostumbra a emitir comunicados a través de sus canales y plataformas oficiales, donde los contribuyentes tienen la posibilidad de informarse acerca de nuevos trámites, gestiones, procesos y normativas que entran en vigencia de manera constante. Con el objetivo de llevar mayor transparencia, el SAT advirtió que se realizará una revisión por contribuyente y se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información. En virtud de los lineamientos establecidos por el SAT, se auditará principalmente a aquellos contribuyentes que adopten las siguientes conductas: Asimismo, el SAT asegurará la aplicación uniforme de criterios en cualquier oficina de la entidad en el territorio azteca, en lo que respecta a procedimientos de fiscalización en partidas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, así como permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior.