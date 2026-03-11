La decisión surgió al resolverse el Amparo Directo en Revisión 3097/2025, en el que se analizó el caso de un hombre condenado por no cumplir con el pago de la pensión alimentaria a sus hijas. En su fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad del Código Penal del Estado de Tamaulipas, el cual sanciona este tipo de abandono familiar. El máximo tribunal concluyó que el incumplimiento injustificado de la obligación alimentaria puede derivar en sanciones penales severas, sentando así un precedente relevante para la resolución de casos similares en todo el país. La SCJN estableció que toda persona con la obligación legal de proporcionar alimentos no puede interrumpir dicha obligación sin una justificación adecuada. La omisión intencionada se considera un abandono que afecta de manera directa el desarrollo integral de los menores y puede ser objeto de persecución penal. El Pleno del Tribunal ratificó la sentencia condenatoria, argumentando que la norma estatal es constitucional al definir con precisión los elementos que constituyen el delito de abandono de obligaciones alimentarias. Esta precisión asegura la seguridad jurídica tanto para los acreedores alimentarios como para aquellos que tienen la responsabilidad de cumplir con dicha obligación. Un punto central de la resolución fue el análisis de la frase “sin motivo justificado” contenida en el tipo penal. La Suprema Corte aclaró que este término debe analizarse según las circunstancias particulares de cada caso, considerando factores como la capacidad económica del obligado, situaciones de fuerza mayor o cualquier condición real que impida el cumplimiento. Esta interpretación flexible y contextual permite a los jueces valorar individualmente cada situación, evitando rigideces que puedan afectar a ambas partes. No es necesario que la ley enumere exhaustivamente todos los supuestos de justificación, siempre que el juez pueda evaluar objetivamente las circunstancias presentadas.