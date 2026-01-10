Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 10 de enero en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 10 de enero

1880: Nace en Alcalá de Henares (España), Manuel Azaña, político y escritor que será presidente de la Segunda República Española.

(Hace 146 años)

1480: En la ciudad de Bruselas, actual Bélgica, nace Margarita de Austria, archiduquesa de Austria, infanta de España y duquesa de Saboya. Será considerada una de las mujeres más inteligentes de la realeza europea.

(Hace 546 años)

2008: Fallece en Nueva Zelanda a los 88 años el neozelandés Edmund Hillary, primer hombre que coronó la cima más alta de la Tierra. Hillary se convirtió en leyenda del alpinismo al escalar junto al sherpa Tenzing Norgay la cima del Everest, de 8.848 metros, el 29 de mayo de 1953. Lo logró sin ayuda de bombonas de oxígeno.

(Hace 18 años)

1978: Es asesinado en Managua (capital de Nicaragua) por matones de la dinastía del dictador Somoza, el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director y propietario del diario opositor nicaragüense "La Prensa".

(Hace 48 años)

1957: Fallece en Nueva York (EE.UU.), Gabriela Mistral, escritora, poetisa y educadora chilena, galardonada en 1945 con el Premio Nobel de Literatura. Se dio a conocer en 1914 con el libro de poemas "Los sonetos de la muerte".

(Hace 69 años)

1862: Muere en Hartford (EE.UU.), Samuel Colt, inventor del revólver.

(Hace 164 años)

1778: Fallece en Uppsala (Suecia), el médico y naturalista sueco Carl von Linneo que sistematizó la vida al aplicar rigurosa y metódicamente la nomenclatura para definir el género, la especie, el orden, la clase, etc. dando forma de este modo a la botánica descriptiva.

(Hace 248 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Manuel Azaña en 1880, ya que fue un destacado político y escritor que se convirtió en presidente de la Segunda República Española, un periodo clave en la historia de España que buscó modernizar el país y promover reformas sociales.