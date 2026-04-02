El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha reforzado oficialmente sus procesos de análisis para quienes solicitan beneficios migratorios. La agencia anunció un esquema de revisión más amplio enfocado en la identidad, antecedentes y seguridad, tras determinar que los filtros anteriores eran insuficientes para detectar ciertos riesgos o irregularidades en los expedientes. Esta actualización de procedimientos incorpora nuevas capas de control antes de emitir decisiones finales durante la administración de Donald Trump. El organismo busca profundizar en la detección de inconsistencias, lo que implica que cada etapa del trámite será sometida a una vigilancia más rigurosa para garantizar que solo las personas elegibles reciban los beneficios solicitados. Entre las modificaciones más destacadas figura la reducción en la validez de ciertos Documentos de Autorización de Empleo (EAD), medida tomada para forzar controles más frecuentes. Además, se implementará la verificación de identidad biométrica obligatoria, incluso en casos donde se planeaba la reutilización de huellas dactilares ya registradas en el sistema. El nuevo enfoque de “máximo escrutinio” incluye: Asimismo, será obligatoria una revisión final de antecedentes penales y consultas en la base de datos consular del Departamento de Estado antes de que el USCIS emita cualquier resolución definitiva sobre un caso. La agencia confirmó la aplicación de holds administrativos, que consisten en pausas temporales en expedientes de personas provenientes de países considerados de “alto riesgo”. Estas retenciones afectan principalmente solicitudes de asilo, ajuste de estatus y casos vinculados a la lotería de visas, extendiendo considerablemente los tiempos de procesamiento. Para gestionar este volumen de inspección, se ha consolidado el Centro de Evaluación del USCIS y se ha puesto en marcha la “Operación Parris”. Esta unidad interna está diseñada para cruzar datos y revisar en profundidad las solicitudes de refugio, buscando detectar patrones de fraude u omisiones que antes podrían haber pasado desapercibidas en los formularios básicos. Para los migrantes con casos abiertos, el impacto directo será el aumento en los tiempos de espera y la posibilidad de recibir pedidos de evidencia adicional. Ante este escenario, el USCIS recomienda mantener la documentación actualizada y vigilar de cerca las notificaciones oficiales, ya que cualquier inconsistencia podría derivar en nuevas demoras o en la retención del trámite.