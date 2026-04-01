Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 1 de abril en nuestro país y en el mundo. 1873: En la localidad rusa de Sémionov nace el que será pianista, director y gran compositor romántico Serguéi Rajmáninov. Serán obras conocidas suyas el "Concierto para piano nº 2 en do menor" y la "Sinfonía nº 2 en mi menor", entre otras muchas. (Hace 153 años) 1815: Nace en Magdeburgo (actual Alemania) Otto von Bismarck, político y primer ministro de Prusia, al que llamarán el "canciller de Hierro", por su régimen autoritario, a pesar de las apariencias y del sufragio universal destinado a neutralizar a las clases medias, artífice de la unificación alemana y pieza clave de las relaciones internacionales de la segunda mitad del siglo XIX. (Hace 211 años) 1809: Nace en Soróchintsi, actual Ucrania, antes Rusia, el escritor romántico ruso Nicolás Gogol. Su conocida obra "Almas muertas" será considerada por muchos como la primera novela rusa moderna. En 1835 publicará "Taras Bulba", novela sobre un viejo cosaco del siglo XVI y en 1842 publicará "El capote", relato acerca de un funcionario, víctima de la injusticia social. (Hace 217 años) 1950: Muere en Burlington. (EE.UU.), el médico y cirujano americano Charles Richard Drew, pionero en el desarrollo de los bancos de sangre. Demostró que el plasma es más duradero que la sangre entera y contribuyó a crear bancos de sangre para los aliados en Europa durante la II Guerra Mundial. Fue muy crítico con las decisiones oficiales de separar la sangre de los blancos y los negros en los bancos de sangre. (Hace 76 años) 1204: En su retiro de la abadía de Fontevraud, Francia, fallece Leonor de Aquitania, reina consorte de Inglaterra y Francia. Debido al papel excepcional que Leonor de Aquitania ha tenido en la historia, ha sido la musa de trovadores franceses y bardos bretones. Se convirtió, asimismo, en mecenas de literatos de su tiempo, como Chretien de Troyes y Robert Wace, por lo que sin duda impulsó el ciclo literario artúrico y griálico. A ella se deberá también un cambio espectacular en la valoración de la figura femenina en la Edad Media. (Hace 822 años) 1085: A los 37 años de edad, muere en China el Emperador Shenzong, sexto de la Dinastía Song. Reinó desde 1067 hasta su muerte. Las reformas de su canciller Wang que mejoraron las condciones de la clase trabajadora. (Hace 941 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Otto von Bismarck en 1815, ya que fue el artífice de la unificación alemana y un influyente político en las relaciones internacionales del siglo XIX, conocido como el "canciller de Hierro" por su régimen autoritario. Su legado ha tenido un impacto duradero en la historia de Europa.