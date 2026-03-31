Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 31 de marzo. 1914: En Ciudad de México (Méxíco) nace Octavio Paz Lozano, poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1990. (Hace 112 años) 1872: Nace en el Distrito de Chudovsky, Rusia, Serguéi Diáguilev, empresario y promotor ruso fundador de los legendarios Ballets Rusos, una compañía de la que surgirán muchos bailarines y coreógrafos famosos. En París, en 1910, durante el estreno de Schérézade, cambiará los tutús de los bailarines por unos arriesgados pantalones diseñados por León Bask y el bailarín Vaslav Nijinsky lucirá pintura dorada en su cuerpo y joyas en su vestimenta. (Hace 154 años) 1811: En la localidad de Gotinga, Alemania, nace el químico alemán Robert Bunsen que perfeccionará el mechero de laboratorio Bunsen que lleva su nombre. Trabajará mucho en espectroscopia de emisión de los cuerpos calientes y descubrirá el cesio y el rubidio, metales alcalinos. Su descubrimiento del uso de hidrato de óxido de hierro como agente de precipitación continúa siendo el más conocido antídoto contra la intoxicación por arsénico. (Hace 215 años) 1732: Cerca de Viena, Austria, nace el compositor austriaco Josef Haydn, que será una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la música del clasicismo. Por sus trabajos en el género de la sinfonía y en los cuartetos de cuerda, será conocido como "Padre" de ambos géneros. Llegará a alcanzar gran notoriedad lo que le reportará grandes ingresos. (Hace 294 años) 1685: En Eisenach (Alemania), nace Johann Sebastian Bach, compositor alemán del periodo barroco y uno de los más grandes de todos los tiempos, autor de una fecunda y reconocida obra de cantatas, oratorios, suites, conciertos, cánones, fugas, pasacalles, oberturas, corales, etc. y artista del órgano, cuya obra tendrá gran profundidad intelectual, poder emocional y virtuosismo. Con 64 años, Bach empezará a perder visión, probablemente por una diabetes sin tratar y morirá el 28 de julio de 1750, con 65 años, tras someterse a una fallida operación de ocular. (Hace 341 años) 1596: Nace en La Haya (Holanda) René Descartes, filósofo, matemático y naturalista francés, que en 1637 publicará su famoso "Discurso del método", presentado como prólogo a tres ensayos científicos. El autor propondrá una duda metódica, que someta a juicio todos los conocimientos de la época, aunque, a diferencia de los escépticos, la suya es una duda orientada a la búsqueda de principios últimos sobre los cuales cimentar sólidamente el saber. De aquí saldra su famosa formulación "Pienso, luego existo". (Hace 430 años) 1727: En Kensington (Reino Unido), fallece Isaac Newton, matemático, físico y astrónomo inglés, que con su ley de la caída de los cuerpos estableció las bases de su teoría general sobre la gravitación universal. Se niega a recibir los auxilios finales de la Iglesia, consecuente con su aborrecimiento del dogma de la Trinidad. (Hace 299 años) 1621: Fallece en Madrid (España) el rey Felipe III, que reinó, pero no gobernó, si bien está fuera de duda su amor a la paz y su deseo de resguardar la grandeza de España. De carácter perezoso, era un tremendo irresoluto. Le gustaba el teatro, las cacerías, los banquetes y los esparcimientos, por lo que mantuvo un papel pasivo en la política española de su tiempo que le hizo delegar el gobierno en manos de los validos, el principal de ellos el duque de Lerma, Francisco Gómez de Sandoval. Deja una crisis económica considerable. (Hace 405 años) 1578: Instigado por el secretario real Antonio Pérez, muere asesinado en Madrid (España) Juan de Escobedo, secretario de don Juan de Austria, al parecer tras conseguir pruebas de los negocios ilícitos y del apoyo a los rebeldes flamencos efectuados por Pérez y la princesa de Éboli. Algunos historiadores han visto la intervención del mismo Felipe II en el crimen, basándose en la declaración de Antonio Pérez bajo tormento (tortura) en 1590. (Hace 448 años) 1547: En Rambouillet (Francia) muere Francisco I que rigió los destinos del país desde 1515, convirtiendo a Francia en una potencia económica de primer orden. (Hace 479 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Octavio Paz en 1914, ya que su obra literaria y su influencia en la cultura mexicana y mundial lo llevaron a recibir el Premio Nobel de Literatura en 1990, consolidándolo como una de las figuras más relevantes de la literatura del siglo XX.