Este jueves, 2 de abril de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.6012 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.46%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.28%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.05%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. sin embargo, se observaron algunos repuntes que interrumpieron esta caída, aunque no fueron suficientes para revertir la tendencia general. al final del período, la estabilidad fue efímera, dejando un panorama incierto para el futuro cercano. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.39%, es menor que la volatilidad anual del 8.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha estado ganando valor de manera constante en este periodo. Este aumento en la cotización del Euro sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.