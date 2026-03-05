El uso de transferencias bancarias en México está bajo mayor vigilancia por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Recientemente, la autoridad fiscal recordó que ciertos movimientos pueden ser bloqueados temporalmente si activan alertas dentro de los sistemas de monitoreo financiero. La medida busca detectar operaciones sospechosas y prevenir delitos como fraude o lavado de dinero. Por ello, algunas transferencias podrían ser revisadas o incluso suspendidas si contienen conceptos considerados de riesgo o si no se puede justificar el origen del dinero. El SAT reiteró que algunas palabras utilizadas en el campo de “concepto” de una transferencia pueden activar revisiones automáticas, especialmente cuando están relacionadas con posibles delitos. Entre los términos que pueden generar alertas se encuentran expresiones como “droga”, “armas”, “soborno”, “robo”, “fraude” o “lavado”. Cuando el sistema detecta estas palabras, la operación puede suspenderse temporalmente para su revisión. El objetivo de este monitoreo es identificar movimientos sospechosos dentro del sistema financiero y prevenir delitos como el lavado de dinero. La revisión de transferencias forma parte de la estrategia de fiscalización digital del SAT para detectar irregularidades o ingresos no declarados. Si el sistema identifica inconsistencias, la autoridad puede iniciar una revisión electrónica y solicitar aclaraciones al contribuyente a través del Buzón Tributario. En caso de no justificar el origen del dinero, el SAT puede imponer multas, recargos o determinar créditos fiscales.