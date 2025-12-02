El panorama para los automovilistas del Estado de México podría cambiar radicalmente el próximo año. Las autoridades presentaron una propuesta que contempla reducciones en las tarifas de verificación vehicular como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026.

Esta iniciativa, que forma parte de las modificaciones al Código Financiero, representa un alivio económico considerable para los miles de conductores que deben cumplir con este trámite obligatorio. Los ajustes propuestos oscilan entre el 44% y el 73% de descuento , dependiendo del tipo de holograma que obtenga cada vehículo tras pasar la prueba de emisiones contaminantes.

El gobierno del Estado de México evalúa una fuerte baja en el costo de la verificación vehicular. Fuente: Shutterstock.

Hasta 73% menos: los nuevos precios que podrías pagar por tu verificación en 2026

Los números hablan por sí solos y representan una diferencia sustancial en el bolsillo de los automovilistas. Si la propuesta es aprobada, las tarifas de verificación vehicular experimentarían los siguientes cambios:

El holograma “Doble 00” , el más costoso actualmente, pasaría de 1,131 pesos a tan solo 630 pesos , lo que representa una reducción de 501 pesos o aproximadamente el 44% del costo actual. Este tipo de holograma se otorga a los vehículos con las emisiones más bajas y es uno de los más solicitados por los propietarios de autos nuevos o híbridos.

El holograma “0” experimentaría la reducción más dramática: de 566 pesos actuales bajaría a apenas 152 pesos , un descuento de 414 pesos que equivale al 73% del precio vigente. Esta disminución tan pronunciada beneficiaría especialmente a los propietarios de vehículos que cumplen con estándares ambientales favorables, pero no alcanzan la categoría Doble 00.

Los hologramas “1” y “2”, los más comunes entre la población vehicular del Estado de México, también verían una reducción considerable: de 453 pesos actuales pasarían a costar 152 pesos cada uno. Este ajuste de 301 pesos representa un descuento del 66% y beneficiaría a la mayor parte de los automovilistas, ya que estos hologramas corresponden a la mayoría de los vehículos en circulación.

Adicionalmente, la propuesta incluye dos nuevos conceptos tarifarios. La Constancia con holograma “Tipo Exento Voluntario” tendría un costo de 630 pesos, una opción diseñada para aquellos vehículos que, cumpliendo con ciertos requisitos, opten por realizar la verificación de manera voluntaria. Por otro lado, la Constancia de no aprobación “Tipo Rechazo”, con un costo de apenas 39 pesos, se entregaría a los propietarios cuyos vehículos no pasen la prueba de emisiones, permitiéndoles tener un documento oficial del intento realizado.

La multa que no cambia: esto pagarás si no verificas a tiempo en el Edomex

Mientras las tarifas de verificación podrían experimentar reducciones significativas, existe un aspecto del programa que permanecerá sin modificaciones: las sanciones por incumplimiento. El Control de Contaminación Atmosférica del Estado de México confirmó que la multa vigente por no realizar la verificación vehicular en tiempo y forma se mantendrá en 3,394 pesos para el año 2026.

Este monto, que permanece igual desde el periodo anterior, representa una cantidad considerable si se compara con los nuevos costos propuestos para la verificación. De hecho, la sanción equivale a más de cinco veces el costo del holograma Doble 00 propuesto, y más de 22 veces el precio del holograma 0 bajo el nuevo esquema tarifario.

La decisión de mantener la multa sin cambios tiene una intención clara: reforzar la importancia del cumplimiento del programa de verificación vehicular como herramienta de control de emisiones contaminantes. Las autoridades buscan que, ante la reducción en los costos del trámite, ya no exista justificación económica para evitar la verificación, mientras que la multa elevada funcione como un elemento disuasivo efectivo.

¿Por qué bajarían los costos? La justificación oficial detrás del ajuste tarifario

La reducción en las tarifas de verificación vehicular no es una medida arbitraria ni responde únicamente a intereses políticos. El gobierno del Estado de México fundamenta esta propuesta en principios fiscales y constitucionales específicos que buscan garantizar justicia y equidad en la distribución de las cargas tributarias.

Según lo establecido en las modificaciones propuestas al Código Financiero estatal, la base jurídica de estos ajustes descansa en el “ principio de equidad tributaria, mediante una carga equitativa y justa para los contribuyentes de las entidades federativas participantes ”. Este principio constitucional establece que las obligaciones fiscales deben guardar proporcionalidad con la capacidad contributiva de los ciudadanos y no deben representar cargas excesivas o desproporcionadas.

La propuesta busca garantizar que la distribución de obligaciones fiscales mantenga proporcionalidad entre los distintos sectores de la población, evitando que ciertos grupos enfrenten costos desmedidos en comparación con los beneficios recibidos o con respecto a su situación económica. En este sentido, las autoridades estatales consideran que las tarifas actuales de verificación pueden representar una carga excesiva para muchas familias.

Además del fundamento de equidad tributaria, existe un componente práctico en esta medida. Al reducir significativamente los costos de verificación, el gobierno estatal espera incrementar los índices de cumplimiento del programa ambiental, reduciendo así el número de vehículos circulando sin verificar y mejorando la calidad del aire en la entidad.