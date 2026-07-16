La SEP confirma la fecha oficial de regreso a clases: esto es lo que falta para que preescolar, primaria y secundaria vuelvan a las aulas. (Representación creada con IA)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario escolar 2026-2027 para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. El documento oficial confirma que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas el lunes 31 de agosto de 2026, luego del periodo de vacaciones de verano.

Con la publicación del calendario, miles de familias ya pueden conocer cuánto falta para el inicio del próximo ciclo escolar, además de las principales fechas de descanso, los periodos vacacionales y las actividades previstas para docentes y alumnos durante el año lectivo.

La SEP confirma cuándo será el regreso a clases en México

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la SEP en el Diario Oficial de la Federación, el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el lunes 31 de agosto de 2026 y finalizará el viernes 9 de julio de 2027.

El calendario contempla 185 días efectivos de clases para los alumnos de educación básica, es decir, quienes cursan preescolar, primaria y secundaria.

Antes del regreso de los estudiantes, el personal docente participará en distintas actividades de preparación del nuevo ciclo escolar, entre ellas talleres intensivos y jornadas de organización académica programadas por la autoridad educativa.

Cuándo serán las vacaciones y los días sin clases del ciclo 2026-2027

Además del periodo de vacaciones de verano, el calendario escolar incluye dos recesos principales durante el ciclo lectivo: las vacaciones de invierno, que se desarrollarán entre diciembre de 2026 y los primeros días de enero de 2027, y las vacaciones de Semana Santa, previstas entre marzo y abril de 2027.

ChatGPT - creada con IA

Asimismo, la SEP programó sesiones de Consejo Técnico Escolar, jornadas para el registro y entrega de calificaciones, periodos de descarga administrativa y los días de descanso obligatorio establecidos por la legislación vigente.

Entre las fechas con suspensión de actividades escolares se encuentran las conmemoraciones del Día de la Independencia, el aniversario de la Revolución Mexicana, el Día de la Constitución, el natalicio de Benito Juárez, el Día del Trabajo y el Día del Maestro, conforme al calendario oficial publicado por la dependencia.

Las fechas más importantes del calendario escolar 2026-2027 de la SEP