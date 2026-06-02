Esta medida busca reforzar la seguridad en las fronteras y garantizar que la identidad de cada viajero esté plenamente respaldada por los sistemas digitales actuales

Las autoridades migratorias y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México advirtieron sobre la importancia de mantener vigente el pasaporte y los datos biométricos asociados al documento.

Según remarcaron, tanto ciudadanos mexicanos como extranjeros con residencia en el país que no hayan actualizado o renovado su documentación podrían tener restricciones para ingresar o salir del territorio mexicano.

Esta medida busca reforzar la seguridad en las fronteras y garantizar que la identidad de cada viajero esté plenamente respaldada por los sistemas digitales actuales.

No se trata solo de la fecha de vencimiento, sino de la transición hacia el nuevo modelo de pasaporte electrónico que ya es el estándar oficial.

¿Quiénes están en riesgo de ser retenidos?

La restricción no es generalizada, pero afecta de manera directa a un grupo específico de personas. De acuerdo con los lineamientos recientes, los viajeros que se verán imposibilitados para transitar son aquellos que:

Posean un pasaporte con daños visibles o falta de hojas.

No hayan realizado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.

Es fundamental entender que las aerolíneas ahora tienen la instrucción de negar el abordaje a quienes no cumplan con estos criterios de seguridad, evitando así multas administrativas de carácter internacional.

En estos casos se puede prohibir el pasaporte. ChatGPT - creada con IA

Cómo evitar problemas migratorios

Para no formar parte de la estadística de pasajeros varados en el aeropuerto, la recomendación oficial es revisar el estado físico y legal del pasaporte con al menos tres meses de antelación a cualquier viaje.

Si tu documento fue emitido hace varios años y no cuenta con el chip electrónico visible en la portada, es momento de agendar una cita.

El proceso de renovación requiere la validación de la CURP certificada y el pago de derechos correspondiente, que varía según la vigencia solicitada (3, 6 o 10 años). Recuerda que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún rechazarán tu acceso, obligándote a pasar por una revisión manual que podría derivar en la pérdida de tu vuelo.