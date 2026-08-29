Quienes planean viajar entre Estados Unidos, México y Argentina deben prestar especial atención a las condiciones de ingreso establecidas por cada destino. La vigencia del pasaporte es un punto clave dentro de los controles migratorios y puede determinar si un pasajero cumple o no con la documentación necesaria para ingresar al país.

Tener el pasaporte vigente no siempre es suficiente. Las autoridades migratorias pueden exigir un período mínimo de validez restante que varía según el país y las circunstancias del viaje. Por eso, antes de reservar vuelos o definir las fechas de vacaciones, es recomendable consultar los requisitos oficiales del destino y comprobar que el documento cumpla con todas las condiciones.

Oficial y confirmado | México, Argentina y los Estados Unidos prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte Shutterstock

¿Qué vigencia debe tener el pasaporte para viajar a cada país?

Las condiciones para viajar con pasaporte pueden variar según el destino. En Estados Unidos, las autoridades migratorias contemplan, para determinados viajeros, el requisito de contar con un documento válido durante un período posterior a la estadía, aunque existen excepciones según la nacionalidad.

En México, la exigencia está vinculada principalmente con que el pasaporte se encuentre vigente durante el período de permanencia del extranjero. De todos modos, las condiciones pueden variar según la nacionalidad del viajero y las disposiciones de la aerolínea, por lo que resulta conveniente consultar los requisitos antes de embarcar.

Para ingresar a Argentina, los extranjeros deben presentar la documentación de viaje correspondiente de acuerdo con su nacionalidad. Los ciudadanos de países del Mercosur y Estados asociados cuentan con alternativas al pasaporte para determinados viajes, como el documento de identidad válido, mientras que otras nacionalidades pueden estar obligadas a presentar un pasaporte vigente.

Antes de viajar, también es importante comprobar distintos aspectos de la documentación:

Fecha de vencimiento y estado del pasaporte .

Coincidencia entre los datos personales del documento y la reserva del viaje.

Visa, autorización electrónica o permiso de ingreso , cuando corresponda.

Documentación adicional que pueda solicitar el país de destino.

Condiciones establecidas por la aerolínea antes del embarque.





¿Qué ocurre si el pasaporte está vencido o próximo a vencer?

Viajar con un pasaporte vencido puede impedir el ingreso al país de destino e incluso evitar que el pasajero aborde el avión desde el aeropuerto de origen. Esto ocurre especialmente en vuelos hacia Estados Unidos, donde las aerolíneas suelen comprobar que la documentación cumpla con los requisitos migratorios antes del embarque.

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan tramitar la renovación del pasaporte con suficiente anticipación, sobre todo si el destino exige varios meses adicionales de vigencia. Revisar las condiciones de ingreso antes de organizar el viaje puede marcar la diferencia entre disfrutar las vacaciones o enfrentar un rechazo por cuestiones documentales.