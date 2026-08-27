Dejar la renovación del pasaporte para último momento puede arruinar un viaje antes de que empiece. México, El Salvador y Honduras exigen que los viajeros extranjeros presenten un pasaporte vigente para autorizar su ingreso, y quienes se presenten con el documento vencido o próximo a caducar pueden quedar afuera del vuelo o ser rechazados en la frontera.

Qué exigen México, El Salvador y Honduras para autorizar el ingreso al país

Aunque los tres países comparten la exigencia de un pasaporte vigente, las condiciones varían según el destino:

México:

El Instituto Nacional de Migración (INM) exige que el pasaporte esté vigente y en buen estado, y que su validez alcance para cubrir toda la estadía. No fija de forma general un período mínimo de meses, pero evalúa cada caso antes de autorizar el ingreso.

El Salvador:

Solicita a los viajeros extranjeros de fuera de la región un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses. Además, puede pedir un boleto de salida del país, prueba de alojamiento y solvencia económica.

Honduras:

También requiere un pasaporte con al menos seis meses de validez para los extranjeros ajenos a la región.

En el caso de El Salvador y Honduras, los ciudadanos del bloque CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) pueden trasladarse entre estos países utilizando solo su documento nacional de identidad.

México, El Salvador y Honduras exigen que los viajeros extranjeros presenten un pasaporte vigente para autorizar su ingreso. Fuente: El Cronista.

México, El Salvador y Honduras prohíben el ingreso a los que postergaron la renovación del pasaporte

El inconveniente no suele surgir al llegar al país de destino, sino antes de despegar. En el aeropuerto de salida o en el paso fronterizo de origen, la aerolínea o las autoridades migratorias revisan la documentación y, si el pasaporte está vencido o no cumple con las condiciones exigidas, pueden negar el embarque para evitar sanciones en destino.

Es decir, el viajero puede quedarse en tierra incluso teniendo pasaje, reserva de hotel y todo el viaje pago. Por eso, verificar la vigencia del documento con anticipación es fundamental para no perder el vuelo.

Antes de viajar conviene: