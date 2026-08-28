Los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, Bogotá, Lima y Santo Domingo no permiten abordar a los pasajeros cuyo pasaporte esté vencido, sin excepción y sin importar el destino del vuelo. La restricción depende exclusivamente de la vigencia del documento, no de la aerolínea ni de la ruta elegida.

Las autoridades migratorias de México, Colombia, Perú y República Dominicana confirman que el trámite de renovación es indispensable para volar, y que cada país fija requisitos, costos y plazos propios. Verificar la vigencia del pasaporte con anticipación evita quedar varado antes del embarque.

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido al momento de viajar?

Ningún aeropuerto permite el embarque en un vuelo internacional con un pasaporte vencido, ya que ese documento acredita la identidad y la nacionalidad del pasajero ante el país de destino. La regla aplica por igual en Ciudad de México, Bogotá, Lima y Santo Domingo.

Además de la vigencia, muchos destinos exigen que el pasaporte tenga al menos tres o seis meses de validez posteriores a la fecha del viaje. Por eso, un documento próximo a vencer también puede complicar el embarque aunque técnicamente siga vigente.

Ningún aeropuerto permite el embarque en un vuelo internacional con un pasaporte vencido. ChatGPT

¿Cómo renovar el pasaporte en México, Colombia, Perú y República Dominicana?

Cada país tiene un organismo distinto a cargo del trámite, con requisitos y tiempos de entrega propios. Antes de reservar un vuelo, conviene identificar cuál corresponde según el pasaporte del viajero:

México (SRE)

Trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con cita a través de MiConsulado.

El costo varía según la vigencia elegida: 3, 6 o 10 años.

Si el pasaporte anterior está dañado, tachado o alterado, el trámite se realiza como si fuera la primera vez.

Colombia (Cancillería)

Trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, con vigencia de 10 años para el pasaporte ordinario y el ejecutivo.

Regulado por la Resolución 10927 del 4 de agosto de 2026.

El pasaporte vigente puede seguir usándose sin cambios hasta su fecha de vencimiento.

Perú (Migraciones)

No existe “renovación”: al vencerse, deteriorarse o perderse, se tramita un pasaporte nuevo.

Atención sin cita previa desde el 25 de mayo de 2026, por orden de llegada.

Entrega el mismo día, en un máximo de dos horas.

República Dominicana (DGP)

Trámite ante la Dirección General de Pasaportes, con cédula de identidad vigente y acta de nacimiento con código QR.

Desde 2026, ya no es necesario esperar a que el pasaporte esté por vencer: se puede renovar hasta con dos años de anticipación.

Existen modalidades de servicio regular y de entrega rápida.