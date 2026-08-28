Oficial | Aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Vallarta prohíben la salida al país a todas las personas que no cumplan con los requisitos de su pasaporte

En el marco de las acciones para garantizar la seguridad aérea y el cumplimiento de las normativas internacionales, los filtros de revisión en las terminales internacionales del Aeropuerto Internacional de Cancún, el Aeropuerto Internacional de Los Cabos y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta han comenzado a aplicar controles rigurosos antes del abordaje hacia el extranjero.

Esta medida aplica tanto para mexicanos que viajan al exterior como para ciudadanos extranjeros que abandonan el territorio nacional, asegurando que únicamente aborden quienes cuenten con documentación en regla y con la vigencia mínima exigida por las normativas de aviación y los países de destino.

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¿Por qué se impide la salida en los aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Vallarta?

A diferencia de los filtros de ingreso al país, los controles de salida internacional se centran en dos aspectos clave:

Cumplimiento de los requisitos del país de llegada : las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias están legalmente obligadas a verificar que el viajero cumpla con las exigencias del país receptor (por ejemplo, pasaporte con vigencia mínima de 6 meses o visado correspondientes). Si un pasajero intenta salir con un pasaporte no válido, se le deniega el abordaje inmediatamente para evitar rechazos o deportaciones al llegar a su destino.

Integridad del documento y estatus legal: presentar pasaportes deteriorados (con hojas desprendidas, datos borrosos o chip biométrico dañado) o contar con alguna restricción judicial/alerta de impedimento de salida resulta en la detención del proceso de abordaje y la intervención de las autoridades competentes.

Oficial | Aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Vallarta prohíben la salida al país a todas las personas que no cumplan con los requisitos de su pasaporte. Fuente: Shutterstock.

Recomendaciones oficiales de la SRE para los viajeros

Para evitar perder vuelos en las terminales aéreas de Cancún, Los Cabos o Puerto Vallarta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y las autoridades migratorias recomiendan:

Revisar la vigencia del documento : garantizar que el pasaporte mantenga una vigencia mínima de 3 a 6 meses posteriores a la fecha de regreso.

Verificar el estado físico : si el pasaporte sufrió algún accidente (mojaduras, desprendimiento de hojas o pastas), tramitar una renovación previa al viaje.

Consultar los requisitos del país receptor: contar con las autorizaciones de viaje necesarias antes de llegar al mostrador del aeropuerto.

Pasaportes vencidos o deteriorados: la recomendación de la SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el INM recuerdan que el estado físico del documento es determinante. La presencia de hojas desprendidas, datos borrosos o daños en el chip biométrico son motivos inmediatos para la inadmisión del pasajero.

Lista de comprobación oficial antes de viajar: