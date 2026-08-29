En el transcurso de este viernes, 28 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Chiapas a las 23.42 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 149 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 13.951° y una longitud de -93.316°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Las recomendaciones para la población

Autoridades emitieron recomendaciones ante sismos: conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer; no usar elevadores; seguir rutas de evacuación y la información oficial; y contar con una mochila de emergencia con agua, linterna y botiquín.