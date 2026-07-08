Estados Unidos, México y la Unión Europea exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima al momento del ingreso y quienes no cumplan ese requisito pueden quedar fuera del vuelo o ser rechazados en la frontera. La medida afecta a turistas y viajeros de negocios que hayan postergado la renovación de su documento.

Las autoridades migratorias de cada país —Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México y la normativa del Código de Fronteras Schengen en la Unión Europea— confirmaron que un pasaporte próximo a vencer puede impedir el ingreso, incluso si figura como “vigente” en la fecha del viaje.

¿Qué exige cada país para autorizar el ingreso con el pasaporte?

Cada destino aplica un criterio propio de vigencia mínima, y no alcanza con que el documento no esté vencido el día del viaje. Estados Unidos es el más estricto de los tres, mientras que México ofrece mayor flexibilidad.

La Unión Europea, en cambio, suma una exigencia adicional sobre la antigüedad del documento , además del plazo de vigencia posterior a la salida.

Estados Unidos: el pasaporte debe tener al menos seis meses de vigencia posteriores a la estadía prevista , según la regla vigente de CBP. Más de 100 países están exceptuados de esta exigencia y solo necesitan validez por el tiempo que dure el viaje.

México: la SRE exige un pasaporte vigente durante toda la permanencia en el país , aunque distintas aerolíneas piden igualmente seis meses de validez para autorizar el embarque.

Unión Europea (espacio Schengen): el documento debe estar vigente al menos tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen y haber sido emitido dentro de los diez años anteriores al ingreso.

Cada destino aplica un criterio propio de vigencia mínima, y no alcanza con que el documento no esté vencido el día del viaje. Shutterstock

¿Cómo afecta esto a los viajeros y qué deben hacer?

Un pasaporte que no cumple con el margen exigido puede derivar en el rechazo directo del ingreso, sin importar si el viajero ya cuenta con pasajes o reservas confirmadas. En Estados Unidos, esto también puede impedir el embarque desde el aeropuerto de origen si la aerolínea verifica la vigencia antes de la salida.

La recomendación de los organismos consultados es iniciar el trámite de renovación con varios meses de anticipación, en especial si el destino elegido exige una validez extendida. Verificar el requisito puntual de cada país antes de comprar los pasajes evita que el viaje quede en riesgo por un trámite pendiente.