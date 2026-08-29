Aunque puede parecer una medida poco habitual, algunas personas utilizan papel de aluminio alrededor de las llaves del auto o la billetera con la intención de reducir la exposición a determinadas señales inalámbricas.

La razón está vinculada con tecnologías como RFID, NFC y los sistemas de acceso sin llave, presentes en tarjetas y vehículos modernos. Estas herramientas permiten la comunicación a corta distancia mediante señales de radiofrecuencia.

¿Por qué recomiendan cubrir las llaves del auto con papel de aluminio?

Los vehículos que cuentan con sistemas de apertura y encendido sin llave utilizan comunicaciones inalámbricas para detectar el dispositivo cuando se encuentra cerca del automóvil.

Esta tecnología también puede ser aprovechada mediante los llamados ataques de retransmisión, una modalidad en la que terceros intentan extender la señal de la llave para hacerle creer al vehículo que el dispositivo está a poca distancia.

Una de las medidas caseras que algunas personas utilizan para reducir este riesgo consiste en guardar la llave completamente cubierta con papel de aluminio. Al ser un material conductor, el aluminio puede funcionar como una barrera y reducir o impedir el paso de determinadas señales electromagnéticas.

¿Cómo debe cubrirse la llave?

Para que el papel de aluminio pueda cumplir esa función, es importante que la cobertura sea completa y que no queden sectores expuestos. Cualquier abertura podría permitir que parte de la señal inalámbrica continúe propagándose.

¿Qué sucede si se envuelve la billetera?

En el caso de la billetera, el objetivo es proteger las tarjetas que incorporan tecnología de pago sin contacto.

Muchas tarjetas bancarias cuentan con chips RFID o NFC que permiten realizar compras acercándolas a un lector. Al envolverlas con papel de aluminio, se dificulta que otros dispositivos puedan detectar o leer esa señal de proximidad.

Por esa misma razón, en la actualidad también existen billeteras con bloqueo RFID, diseñadas específicamente para reducir la transmisión de estas señales sin necesidad de utilizar aluminio.

¿Es suficiente esta medida para protegerse?

Si bien el papel de aluminio puede aportar una protección adicional frente a determinadas señales inalámbricas, no reemplaza otras medidas de seguridad.

Los especialistas recomiendan utilizar este recurso únicamente como un complemento y continuar aplicando buenas prácticas, como mantener las llaves en un lugar seguro, utilizar fundas con bloqueo RFID cuando sea necesario y permanecer atento a cualquier actividad sospechosa relacionada con los dispositivos electrónicos.