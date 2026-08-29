Investigadores de la UCL realizaron más de un millón de simulaciones para evaluar la relación entre los sismos y la extracción de petróleo.

El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este viernes, 28 de agosto de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Jalisco a las 10.42 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 348 km al suroeste de Puerto Vallarta, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 19.285° y una longitud de -108.245°.

Terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter sacude jalisco hoy (foto: Freepik).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil informan que, durante un sismo, mantenga la calma, agáchese, cúbrase y sujétese; aléjese de ventanas y objetos que puedan caer y evite usar elevadores.

Tras el movimiento, evacúe por rutas señalizadas sin correr, verifique fugas de gas y daños, siga indicaciones oficiales y use mensajes de texto para comunicarse, reservando las líneas de emergencia.