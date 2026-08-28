El Gobierno transfiere los primeros 800 millones del nuevo Plan de Vivienda que movilizará 7000 millones de euros hasta 2030.

El Gobierno ha completado la transferencia de los primeros 800 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas, según ha confirmado este viernes el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Se trata de la primera anualidad de un plan que movilizará 7.000 millones en total.

El Ministerio ha activado, además, el trámite de audiencia e información pública de la orden que regulará los mecanismos de seguimiento y evaluación del plan. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha destacado que esta primera anualidad “permitirá hacer frente a la crisis, impulsando más vivienda pública y protegida para siempre, con más y mejores mecanismos de transparencia”.

Jóvenes, familias con dificultades y otros colectivos prioritarios figuran entre los potenciales beneficiarios de las nuevas medidas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En qué consiste el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

El plan, aprobado por el Consejo de Ministros esta semana, moviliza 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, con el objetivo de ampliar y proteger el parque público de vivienda a precios asequibles. La inversión se reparte entre el Gobierno, que aporta el 60%, y las comunidades autónomas, que ponen el 40% restante y ven multiplicados por tres sus fondos.

La financiación se distribuye en tres grandes ejes: un 40% para construcción, un 30% para rehabilitación y otro 30% para ayudas directas. Según la ministra, el objetivo es dar una solución de fondo al problema de la vivienda, en un asunto en el que, señaló, “no valen parches” ni existe una “varita mágica”.

Entre las novedades figura el blindaje de la vivienda pública y protegida para que no se pueda especular con ella, y una cláusula antifraude en las adjudicaciones, que deberán hacerse con criterios objetivos y trazables. Está previsto que los efectos del plan empiecen a desplegarse en las autonomías durante el segundo semestre del año.

Qué ayudas incluye para jóvenes y colectivos vulnerables

El plan contempla un amplio paquete de ayudas directas al alquiler y la compra. Entre las principales, dirigidas a los colectivos con más dificultades, destacan:

Jóvenes: ayuda de 300 euros para el pago del alquiler y de hasta 15.000 euros para la compra de vivienda rural, para menores de 35 años.

Alquiler general: ayuda de 250 euros para personas con recursos limitados.

Mujeres víctimas de violencia de género: ayuda de hasta 1.000 euros al mes.

Qué ayudas contempla para construcción y rehabilitación

El grueso de la inversión se dirige a levantar y rehabilitar vivienda protegida. En construcción, se prevén ayudas de hasta 85.000 euros por vivienda pública, con un alquiler máximo de 900 euros al mes y protección permanente. Esa cifra puede elevarse cuando se emplean técnicas de industrialización o se construye en zonas de mercado tensionado.

También se financia a las comunidades para que ejerzan su derecho de tanteo y retracto o compren vivienda directamente, y se incentiva la cesión de viviendas de particulares a la administración, con ayudas de hasta 17.000 euros (25.000 en zona tensionada) a cambio de destinarlas a alquiler asequible.

En el capítulo de rehabilitación, las ayudas van desde los 8.000 euros por vivienda para mejoras estructurales hasta los 20.500 para rehabilitación energética, con partidas específicas para accesibilidad, edificios históricos y viviendas vacías que se pongan en alquiler asequible.

Con información de: EFE