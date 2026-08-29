Reino Unido, Australia y China prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Antes de comprar boletos o definir un itinerario, los viajeros mexicanos deben comprobar que su pasaporte se encuentre vigente y cumpla con las condiciones exigidas por el destino elegido.

Las autoridades migratorias de Reino Unido, Australia y China aplican controles sobre la documentación de los extranjeros. Por eso, contar con un pasaporte vencido o que no reúna el período de validez requerido puede generar complicaciones durante el viaje, especialmente al momento de realizar los controles migratorios.

Todo lo que debes saber para viajar a Reino Unido, Australia y China antes de empacar.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios remarcaron que muchas personas desconocen que algunos destinos exigen un mínimo de meses de vigencia restante en el pasaporte para autorizar el viaje.

Cuál es el trámite que deben hacer los viajeros antes de salir del país

Lo que muchos viajeros no tienen en cuenta acerca de la vigencia del pasaporte antes de salir del país.

Uno de los requisitos más habituales es contar con al menos seis meses de vigencia en el pasaporte a partir de la fecha de ingreso. Sin embargo, esta condición depende de las normas migratorias de cada destino.

Cuáles son las restricciones para ingresar a Reino Unido

El Reino Unido mantiene requisitos específicos para los ciudadanos mexicanos que desean ingresar como turistas. Para determinadas visitas, los mexicanos pueden viajar sin una visa tradicional, aunque deben cumplir con las condiciones migratorias vigentes.

Desde el 8 de enero de 2025, los viajeros mexicanos deben contar además con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) aprobada antes de trasladarse al país.

Cómo obtener la ETA para entrar al Reino Unido

La ETA del Reino Unido se tramita de manera online mediante los canales oficiales y está vinculada al pasaporte del viajero. Para solicitarla, es necesario contar con un pasaporte vigente y proporcionar los datos requeridos durante el proceso.

La autorización permite realizar viajes de corta duración bajo las condiciones establecidas por las autoridades británicas. La ETA no equivale a una visa de trabajo y quienes ingresen como turistas deben respetar las condiciones de permanencia autorizadas.

Qué restricciones impone Australia

Los mexicanos necesitan visa obligatoria para cualquier tipo de viaje, sin excepciones. Es un destino que despierta interés por su singular combinación de naturaleza extrema, sus ciudades modernas con alto índice de calidad de vida y un sistema educativo universitario con reconocimiento internacional.

La visa más común es la Visitor Visa Subclass 600, que permite estancias de 3 a 12 meses según el caso. Se tramita en línea a través de ImmiAccount y puede tardar hasta seis semanas.

Se requiere pasaporte vigente, prueba de lazos con México, solvencia económica e itinerario. No se puede trabajar. La contra es que no existe Working Holiday Visa disponible para mexicanos.

Por qué viajar a China y qué se necesita

China es atractivo por su peso cultural, histórico y comercial. Fuente: Shutterstock lzf

China es atractivo por su peso cultural, histórico y comercial. Los mexicanos requieren visa para ingresar; México no está incluido en el programa de exención de 30 días.

El tipo de visa depende del motivo:

L, de turismo

M, de negocios

F, de intercambio académico

X, de estudios

Z, de trabajo.

Se tramita ante la Embajada de China en México o en línea. Se recomienda solicitarla con un mes de anticipación.

Se requiere pasaporte con 6 meses de vigencia, formulario, fotografías y documentación según el tipo. La única excepción es Hong Kong y Macao que no requieren visa para estancias menores a 90 días.

También existe un permiso de tránsito sin visa de hasta 240 horas en aeropuertos específicos.