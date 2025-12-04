La presidenta Claudia Sheinbaum firmó uno de los proyectos más ambiciosos de su gobierno. La mandataria mexicana envió a la Cámara de Diputados una reforma que pretende reformar la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Según se dio a conocer, la presidenta Claudia Sheinbaum quiere cambiar el peso mexicano, pero no hablamos de la moneda como divisa, sino de dos monedas o piezas físicas.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a la Cámara de Diputados dos iniciativas para reformar la Ley Monetaria. Estas propuestas buscan actualizar y modernizar las características y diseño de las monedas de 10 y 20 pesos mexicanos.

La meta principal es reducir drásticamente los costos de fabricación de las piezas, especialmente la de $10, cuyo material de cobre hace que su creación sea mucho más costosa. También se busca un diseño estándar para la moneda de $20 pesos.

Atención coleccionistas y numismáticos, porque pronto las monedas vigentes comenzarán a valer oro.

Ambas iniciativas del Gobierno Nacional fueron recibidas por la Mesa Directiva y turnadas a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictamen. El objetivo es asegurar la durabilidad y fácil identificación para todos los ciudadanos.

¿Cómo cambiaría la moneda de 10 pesos?

La propuesta clave para la moneda de 10 pesos es cambiar su composición. Actualmente el cobre representa el 65% de su aleación, pero su costo ha aumentado un 82% en cinco años.

Se busca cambiar la parte central de la moneda a una aleación de acero recubierto de níquel y con un núcleo de hierro. Esto reduciría los costos de producción sin modificar su apariencia, tamaño o grabados actuales.

¿Cuál será el nuevo diseño de la moneda de 20 pesos?

La iniciativa plantea establecer un diseño genérico y estándar para las monedas de 20 pesos, adicionales a las conmemorativas. Este diseño destacará el Templo de Kukulkán en Chichén Itzá , patrimonio mundial de la UNESCO.