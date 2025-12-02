El subsidio de tenencia en Ciudad de México podría incorporar nuevos beneficiarios

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) incluyó en la propuesta del Código Fiscal 2026 una modificación al subsidio del impuesto sobre tenencia. La iniciativa plantea que el apoyo se otorgue a quienes tengan vehículos con un valor de hasta 550,000 pesos.

Las autoridades ampliarán el apoyo del 100% en estos casos, únicamente cubriendo refrendo, fijado en 760 pesos para el próximo año. Hasta ahora, dicho beneficio se había mantenido para unidades con un valor menor a 250,000 pesos, como lo establece el Código Fiscal vigente.

El Código Fiscal del subsidio de tenencia se ampliará e incluirá a nuevos beneficiarios en CDMX

Conoce los detalles de este cambio y sácale provecho al subsidio de la tenencia en CDMX. Ten en cuenta los requisitos obligatorios impuestos por las autoridades.

¿Cómo funciona el subsidio de tenencia CDMX?

El documento en revisión señala que, a más tardar el 16 de enero de 2026, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá emitir un acuerdo general para definir el subsidio aplicable al pago de tenencia o uso de vehículos.

La propuesta prevé que el incentivo abarque del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, e incluya también a las motocicletas cuyo costo no supere los 250,000 pesos.

Además, podrán acceder al beneficio quienes adquieran un vehículo después del primer trimestre del año fiscal, siempre que cumplan con los requisitos y paguen los derechos de control vehicular dentro de los 15 días hábiles posteriores a la adquisición.

El proyecto también indica que se mantendrán las facilidades fiscales vigentes relacionadas con el impuesto predial, el suministro de agua y la propia tenencia.

¿Cuánto recauda la Ciudad de México?

En cuanto a los ingresos, la Ley de Ingresos propuesta para 2026 estima una recaudación aproximada de cuatro millones y medio de pesos, correspondiente a este impuesto, cifra superior a los 4,409 millones calculados para 2025.

En el documento se precisa que estas previsiones consideran la permanencia del subsidio a la tenencia como mecanismo para fomentar el cumplimiento.

¿Cómo tener subsidio de tenencia CDMX?

Para acceder a este beneficio, es necesario que los propietarios no tengan adeudos de tenencias de años anteriores y que cubran el pago del refrendo anual. Además, el valor del vehículo con IVA incluido debe ser menor a 638,000 pesos, o hasta 250,000 pesos en el caso de motocicletas.

Los requisitos para mantener esta exención son los siguientes:

Valor del vehículo : no debe rebasar los 250 mil pesos considerando IVA y depreciación.

Pago del refrendo 2025 : se deben cubrir los 731 pesos establecidos para este año.

Sin adeudos previos : es indispensable estar al corriente con pagos de tenencias anteriores.

Tarjeta de circulación vigente : todos los documentos del vehículo deben estar actualizados.

Validación en línea: es obligatorio ingresar a la : es obligatorio ingresar a la plataforma oficial para confirmar la elegibilidad y obtener la boleta de pago.

Para facilitar el proceso, la autoridad capitalina ofrece múltiples opciones de pago: más de 8,800 establecimientos autorizados, la aplicación Tesorería CDMX y los Cajeros Digitales disponibles en distintos puntos de la ciudad.