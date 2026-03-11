El año pasado, las ganancias de la banca en México alcanzaron MXN $304,000 millones, un máximo histórico, de acuerdo con datos de la calificadora HR Ratings, pero en los últimos 5 años, el sector ha desaparecido 582 sucursales del país. La mejora en las ganancias de los bancos ha sido acompañada de la reducción de las sucursales y la apuesta por la digitalización de las operaciones, con el objetivo de hacer más eficientes sus procesos, así como la creación y crecimiento de plataformas digitales. De acuerdo con HR Ratings, el cambio en los canales que utiliza la banca en el país ha permitido una mayor penetración en el sistema financiero para diversos segmentos de la población y ha impulsado la bancarización. Sin embargo, también como parte de la tendencia, la banca tradicional ha eliminado prácticamente 600 sucursales en los últimos cinco años, al pasar de 12,068 sucursales en 2020 a 11,486 en 2025. En sentido contrario a la tendencia de las sucursales, la banca en México ha incrementado la cantidad de cajeros automáticos multiservicio. En 2020 había 58,023 cajeros automáticos (ATM) en el país, pero al cierre del año anterior, este número se disparó a 66,351 ATM, un alza de 2.7%, que contrasta con la contracción de 1% en las sucursales bancarias en el mismo periodo. “A pesar de observarse una disminución en el número de sucursales bancarias en operación, el sector bancario ha mantenido una trayectoria de crecimiento sostenido, lo que se atribuye a la optimización de operaciones a través de la digitalización, lo cual ha permitido el incremento de usuarios de la banca móvil y una mayor eficiencia operativa por medio de plataformas digitales y de cajeros automáticos de multiservicios”, detalló HR. Además, HR Ratings mencionó que la cartera comercial, que incluye el crédito al consumo y la vivienda, tuvo una desaceleración el año pasado, debido al menor crecimiento económico de 2025, lo cual ha impactado en la demanda de financiamiento para empresas. “Asimismo, la originación de crédito por parte de las instituciones bancarias ha sido más cautelosa debido al entorno económico, donde se observa un mayor nivel de incertidumbre y señales de deterioro en los indicadores de calidad de cartera”, dijo la agencia. Con ello, la cartera total se ubicó en MXN $8,166.7 millones en diciembre de 2025, lo que se refleja en un crecimiento real anual de 2.8% al cierre de diciembre de 2025, contra un 8.2% de diciembre de 2024. Sin embargo, HR aclara que los tres segmentos (consumo, automotriz y vivienda) se mantuvieron al alza.