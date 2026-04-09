La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió una nueva advertencia que encendió las alarmas entre conductores en México. En medio de controles más estrictos, comenzó a circular información sobre una verificación vehicular obligatoria que podría impactar a ciertos propietarios antes de mayo. Aunque muchos lo relacionaron con trámites habituales, lo cierto es que el aviso no tiene que ver con emisiones ni calendarios tradicionales, sino con un tema más delicado: una falla en uno de los componentes esenciales. Las autoridades ya tomaron intervención y hay un grupo específico de propietarios que deberá prestar atención inmediata. La medida no es general, pero sí urgente para quienes están involucrados. La verificación vehicular obligatoria a la que hace referencia el aviso de la PROFECO corresponde a un llamado a revisión por posibles fallas mecánicas en motocicletas. La entidad gubernamental replicó una alerta dirigida a propietarios de unidades de la marca Ducati. En total, se trata de 789 motocicletas que podrían presentar problemas que comprometen la seguridad. Además, un grupo más reducido de motocicletas recientes también enfrenta otro problema: la posible pérdida repentina del freno trasero, lo que incrementa el riesgo de accidentes y lesiones. Ante esta situación, la verificación vehicular obligatoria implica acudir a revisión técnica sin costo. La empresa se encargará de inspeccionar las unidades y realizar las reparaciones necesarias para eliminar los riesgos detectados. En concreto, las acciones incluyen: Los conductores serán contactados directamente a través de correo electrónico o mediante la aplicación oficial de la marca. También pueden consultar canales de atención habilitados para verificar si su unidad está incluida. Es importante destacar que estos llamados tienen una vigencia extendida, lo que permite a los usuarios atender la revisión dentro de un plazo amplio. Sin embargo, las autoridades recomiendan no postergar el trámite. Además de contactar a las y los consumidores para informarles del llamado por medio de correo electrónico, la empresa estableció como medios de contacto los siguientes canales: Cabe recordar que los llamados tienen vigencia de 10 años, la primera contados a partir de diciembre de 2025 y la segunda contando a partir de mayo de 2025. Por su parte, la PROFECO supervisará el cumplimiento de las alertas y pide reportar anomalías a través de los siguientes medios de comunicación: