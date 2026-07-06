Las grasas para cocinar, como la mantequilla y la margarina, son ingredientes habituales en millones de hogares y se utilizan tanto en recetas saladas como en dulces. Aunque suelen confundirse por su apariencia y aplicaciones similares, existen diferencias importantes entre ambos productos , principalmente en su origen, composición y proceso de fabricación.

Con el propósito de orientar a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio en el que evaluó 43 productos de estas categorías. Como resultado, detectó que dos de ellos no cumplieron con los parámetros de calidad establecidos por la normativa mexicana.

Margarina o mantequilla: qué diferencia hay entre ambas y cuál conviene comprar

De acuerdo con el análisis, la mantequilla Gloria y la margarina con sal de 90 gramos de Table Maid presentaron un contenido de grasa inferior al mínimo exigido por las normas aplicables. Este hallazgo demuestra la importancia de revisar cuidadosamente la información del etiquetado antes de comprar.

¿En qué se diferencian la mantequilla y la margarina?

Aunque ambas cumplen funciones similares en la cocina, su elaboración es distinta. La mantequilla, conforme a la norma NMX-F-729-COFOCALEC-2013, se obtiene exclusivamente a partir de leche o derivados lácteos y consiste en una emulsión de agua en grasa láctea previamente pasteurizada.

Por su parte, la margarina, regulada por la norma NMX-F-108-SCFI-2016, se produce mediante la combinación de aceites y grasas comestibles de diversos orígenes. Además, puede contener ingredientes adicionales y aditivos que modifican su textura y propiedades.

Investigación de Profeco en México

Para este estudio, el organismo analizó 18 mantequillas sin sal, seis con sal y otras presentaciones como reducidas en grasa, untables y mezclas con aceites vegetales. En el caso de las margarinas, también se evaluaron versiones sin sal, con sal, light y bajas en grasa.

La variedad disponible en el mercado hace recomendable revisar las etiquetas para conocer las características de cada producto.

Durante las pruebas de laboratorio se verificó:

Información comercial

Contenido neto

Tipo y porcentaje de grasa

Cantidad de agua, sodio y sal

Aporte calórico

En términos generales, los productos evaluados cumplieron con el peso declarado, el tipo de grasa informado y los niveles de sal permitidos por la regulación.

¿Cómo elegir la mejor mantequilla?

Profeco recomienda leer detenidamente el etiquetado, revisar la fecha de caducidad y comparar las características nutricionales antes de comprar mantequilla o margarina.

Asimismo, aconseja conservar ambos productos en su envase original, mantenerlos bien cerrados y almacenarlos en refrigeración, protegidos de la luz. De esta manera, se preserva su calidad.

A través de la Revista del Consumidor, el organismo invita a comparar las distintas opciones disponibles y elegir la que mejor se adapte a las necesidades de cada persona. También recuerda que tanto la mantequilla como la margarina contienen cantidades importantes de grasas saturadas y, en algunos casos, grasas trans, por lo que recomienda consumirlas con moderación como parte de una alimentación equilibrada.

Finalmente, el estudio señala que algunos productos, como las mezclas de mantequilla con aceite de canola de la marca Lurpak, aún no cuentan con una norma de calidad específica que regule este tipo de alimentos en México.