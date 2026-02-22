La Ley Federal del Trabajo (LFT) determina cuáles son los feriados no laborables y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet)regula que estas jornadas de descanso sean otorgadas a todos los trabajadores de México. Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia y no aparecen en esta lista, como el Día de la Bandera de México que se festeja cada 19 de febrero y es considerado día nacional. El 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera de México, una fecha que honra uno de los símbolos más importantes del país. La bandera, con sus colores verde, blanco y rojo, representa la identidad y los valores de la nación. Este día es una oportunidad para reflexionar sobre el patriotismo y la unidad nacional, rindiendo homenaje a este emblema que une a los mexicanos. La celebración fue oficialmente instituida en 1934 y se conmemora el 24 de febrero en honor al Plan de Iguala de 1821, que proclamó la independencia de México y la adopción de una bandera nacional. A lo largo de los años, la bandera ha mantenido su esencia simbólica, donde el verde representa la esperanza, el blanco la pureza y el rojo la sangre de los héroes que lucharon por la patria. Durante el Día de la Bandera, se realizan ceremonias y actos en todo el país, incluyendo el izamiento de la bandera y desfiles cívicos. En la Ciudad de México, se lleva a cabo una ceremonia oficial en el Zócalo, donde se iza una monumental bandera. Este día es un recordatorio de la historia compartida y los valores fundamentales de México, reafirmando el amor y el respeto hacia la patria. Para celebrar el Día de la Bandera de México, una de las formas más significativas es participar en ceremonias cívicas. Estas suelen llevarse a cabo en escuelas, plazas y edificios gubernamentales, donde se realiza el izamiento de la bandera y se entonan himnos nacionales. Es un momento para reflexionar sobre el significado de la bandera y su importancia en la identidad nacional. Otra manera de conmemorar este día es decorando los hogares y espacios públicos con banderas y colores patrios. Las familias pueden unirse para crear un ambiente festivo, utilizando adornos en verde, blanco y rojo. Esta actividad no solo embellece el entorno, sino que también fomenta el orgullo por los símbolos nacionales. Finalmente, se puede organizar una reunión familiar o comunitaria donde se compartan historias y anécdotas relacionadas con la bandera. Cocinar platillos típicos mexicanos y disfrutar de música tradicional también son excelentes formas de celebrar, creando un sentido de unidad y pertenencia entre los participantes. Para finalizar, cabe señalar que detrás de cada día festivo hay una historia, una lucha o un logro que ha moldeado la identidad de una nación e invitan a la reflexión y a la unión. Por ello, es necesario conmemorar estas fechas, como el Día de la Bandera de México.