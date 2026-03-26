El mensaje desde Palacio Nacional es contundente: el pasaporte vigente no es una sugerencia, sino un requisito infranqueable para salir de territorio nacional. La administración de Claudia Sheinbaum ha instruido a las autoridades migratorias y aerolíneas a aplicar con rigor esta normativa. Esta medida responde a una problemática creciente en los puntos de control, donde muchos viajeros intentan salir del país con documentos caducados. Las autoridades advierten que la responsabilidad recae totalmente en el titular y que no se permitirán salidas por “emergencias” si el pasaporte no fue renovado a tiempo. No basta con que el pasaporte no esté vencido hoy. La mayoría de los controles migratorios internacionales y aerolíneas exigen que el pasaporte mexicano tenga al menos 6 meses de vigencia restante al momento de ingresar a otro país. Si el documento vence en tres o cuatro meses, el sistema migratorio en México podría bloquear la salida para evitar que el viajero sea rechazado en su destino, con la consecuente pérdida de vuelos y reservaciones. Aunque los mexicanos pueden reingresar al país con pasaporte caducado, la salida queda estrictamente prohibida si el documento ya expiró. Si el pasaporte lleva más de una década vencido, la SRE ya no lo considera una renovación simple. El trámite debe realizarse como si fuera por primera vez, con documentación adicional como acta de nacimiento original, lo que alarga significativamente los tiempos de espera. Para mexicanos en el extranjero, el INE y la SRE permiten usar pasaporte o matrícula consular vencidos —siempre que no superen los 10 años— únicamente para tramitar la credencial para votar. Para viajar entre fronteras, la renovación sigue siendo obligatoria sin excepción. Quienes necesiten renovar con urgencia deben presentar el pasaporte original, una identificación oficial vigente como INE o cédula profesional, y el acta de nacimiento solo si el documento venció hace más de 10 años o el sistema no puede verificar los datos anteriores.