Viajar sin visa a varios de los destinos más buscados del mundo no es un privilegio reservado a potencias como Estados Unidos. En América Latina, hay un documento que abre puertas en Europa y Asia sin necesidad de trámites consulares tradicionales. Se trata de un pasaporte latinoamericano que, además de funcionar como identificación oficial en el extranjero, ofrece beneficios migratorios concretos. Entre ellos, acceso simplificado a países europeos, entrada sin visa a Japón y ventajas regionales estratégicas. Este documento también permite procesos más ágiles para ingresar al Reino Unido y otorga facilidades dentro de un bloque económico clave en la región. Aquí te explicamos cuáles son los 4 beneficios más importantes y cómo solicitarlos. El Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expide el pasaporte mexicano, un documento que permite viajar como turista hasta 90 días sin visa a gran parte de Europa dentro del espacio Schengen. Esto incluye destinos como Francia, Italia y Alemania. Esta facilidad permite recorrer varios países europeos en un solo viaje sin trámites adicionales ante consulados. Para estancias cortas por turismo o negocios, no se requiere visa previa. Otro de los beneficios destacados es la entrada sin visa a Japón para turismo de corta estancia. México es uno de los pocos países de América Latina con este privilegio, lo que representa una ventaja competitiva frente a otras nacionalidades de la región. En el caso del Reino Unido, los mexicanos tampoco necesitan visa consular para visitas breves. Aunque existen autorizaciones electrónicas recientes, el proceso es más sencillo en comparación con otros pasaportes latinoamericanos. Además, México forma parte de la Alianza del Pacífico junto a Colombia, Perú y Chile. Esto facilita viajes de negocios, cooperación regional y procesos migratorios más ágiles entre los países miembros. Desde 2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habilitó un sistema para agendar citas del pasaporte mexicano mediante WhatsApp. El servicio funciona a través de un chatbot oficial desarrollado en conjunto con Meta. El canal permite programar la cita desde cualquier estado del país sin intermediarios. Es importante aclarar que no solicita pagos, fotografías ni documentos adjuntos por WhatsApp. Para iniciar el trámite del pasaporte por WhatsApp se debe: La gestión completa requiere acudir presencialmente a la oficina elegida y realizar el pago en bancos autorizados como BBVA, Banorte o Santander. Este sistema busca reducir tiempos de espera y disminuir riesgos de estafas en línea.