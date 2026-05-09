El exvicepresidente y fundador de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, falleció este viernes 8 de mayo en Bogotá a los 64 años, tras un prolongado proceso de deterioro en su salud que lo mantuvo bajo tratamiento médico en Colombia y Estados Unidos durante los últimos años. La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que en las semanas previas a su muerte el exvicepresidente se encontraba bajo atención médica domiciliaria. Nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y una de las figuras más influyentes de la política colombiana en las últimas cuatro décadas, Vargas Lleras dejó una carrera que recorrió casi todos los escalones del poder: concejal, senador, presidente del Congreso, ministro y vicepresidente. La Presidencia de la República fue el único cargo que la política colombiana le negó. Según compartió El Tiempo, desde 2016 le fue detectado un meningioma benigno, un tumor que crece en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. A partir de entonces enfrentó múltiples cirugías en Colombia y en el exterior. El 23 de abril de 2025 fue intervenido en la Fundación Santa Fe de Bogotá y el 22 de mayo de ese mismo año viajó a Houston para una nueva cirugía neurológica. Además del tumor cerebral, también fue diagnosticado con un quiste hepático. Durante los últimos meses, Vargas Lleras viajaba regularmente entre Colombia y Estados Unidos para recibir atención médica. En sus propias palabras, anticipó a sus lectores que su columna dominical se vería interrumpida: “Por motivo de una intervención quirúrgica, mi habitual columna dominical no aparecerá las próximas semanas”, escribió. Fue su último mensaje público masivo antes de recluirse definitivamente. La Fundación Santa Fe de Bogotá emitió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento y precisó que en las semanas previas el exvicepresidente “se encontraba bajo el cuidado clínico en atención domiciliaria”. La institución expresó su solidaridad con la familia y lamentó profundamente su muerte. El 11 de marzo de 2026, el expresidente Álvaro Uribe Vélez había enviado públicamente sus mejores deseos a través de X, describiéndolo como un “patriota superior”. Días después, su familia informó que se encontraba en proceso de recuperación. Sin embargo, este viernes 8 de mayo se confirmó su fallecimiento tras un largo tiempo de resistencia. El partido Cambio Radical informó a través de su cuenta en X los detalles de la velación, indicando el lugar y los horarios para quienes deseen asistir y darle un último adiós al que fue su líder natural durante décadas. En su comunicado de despedida, el partido expresó: “Hoy despedimos con profundo dolor a Germán Vargas Lleras, nuestro líder natural, servidor público incansable y una de las voces más firmes y determinantes de la política colombiana”. Cambio Radical agradeció su legado: “Gracias por construir partido, por defender las instituciones, por trabajar sin descanso por las regiones y por enseñarnos que la política también es disciplina, convicción y valentía”. Vargas Lleras nació el 19 de febrero de 1962 en Bogotá y recorrió prácticamente todos los escalones del poder: fue concejal a los 19 años, senador, presidente del Congreso, fundador de Cambio Radical, ministro y vicepresidente. Siendo joven, fue secretario privado de Luis Carlos Galán y presenció de cerca su magnicidio en 1989. La guerrilla de las FARC lo declaró objetivo militar y atentó dos veces contra su vida. En uno de esos ataques, un libro bomba le costó tres dedos de la mano izquierda. En 2005, un carro bomba explotó junto a su caravana en Bogotá. Nunca ocultó sus cicatrices. Su gran meta, la Presidencia de la República, le fue esquiva en 2010 y 2018. En esta última, pese a ser considerado el heredero natural del gobierno Santos, terminó cuarto con apenas 1,4 millones de votos. Tras esa derrota, encontró en su columna dominical de El Tiempo, que mantuvo hasta el 1 de febrero de 2026.